Primeiros testes em terra do Hyundai Kona EV Rally (Vídeo)

Hayden Paddon testou pela primeira vez o Hyundai Kona EV Rally em terra. Na Nova Zelândia, o piloto levou o carro construído pela PRG, em colaboração com a STARD que forneceu o motor elétrico (o mesmo utilizado nos carros do Projekt E Rallycross). Este carro produz aproximadamente 400/500cv de potência, com o carro a pesar cerca de 14000kg.

A constructive day testing our @HyundaiNZ EV Kona rally car on the gravel – an incredible machine to drive and so much development to still come… including noise. Check out the link for full video:https://t.co/i375ZQrsuU pic.twitter.com/EOxjxsArdf