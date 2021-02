Poucas alterações nas regras dos ralis

A FPAK já publicou as Prescrições Específicas de Ralis 2021, sendo que existem algumas alterações significativas. Por exemplo, a Quilometragem total e duração das etapas (exceção feita às competições provas/eventos integradas nos Campeonatos/Taça da Europa de Ralis FIA), as competições dos diferentes campeonatos, terão as quilometragens e duração seguintes, no que respeita à Quilometragem Máxima da Competição: Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 400 Km; Campeonato da Madeira de Ralis (CMR) 250 Km; Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) Ralis CNR/CCR/CSR 250 Km; Outros Ralis 250 Km.

Quanto à Circulação na via pública, acresce este ano no ponto 11.5 – Rodas completas – d) à partida de uma PEC ou em qualquer sector de ligação em estrada pública qualquer viatura participante terá de apresentar as 4 rodas completas. Define-se rodas completas o conjunto jante e pneu completo ou parcial. O desrespeito a esta alínea implicará a sua desistência e uma penalidade adicional poderá ser aplicada pelo CCD.

Quanto aos reconhecimentos, e no ponto 14.6 – GPS nos Reconhecimentos – Nos campeonatos FPAK onde se aplique, o incumprimento do regulado e a ausência dos aparelhos inerentes ao sistema GPS nos reconhecimentos programados implicará será reportado pelo DP ao CCD que decidirá a penalidade que poderá ir até à desqualificação do concorrente. A verificação de funcionamento do sistema GPS no veículo de reconhecimentos é da única e exclusiva responsabilidade dos concorrentes.

14.7 – Velocidade nos reconhecimentos – a velocidade dos reconhecimentos do percurso será definida no regulamento particular do evento/prova. Reserva-se ao organizador definir a velocidade dos reconhecimentos nas PEC.

14.7.1 – O incumprimento do limite máximo de velocidade nos reconhecimentos será penalizado da seguinte forma.

14.7.1.1 – 1º Penalidade do Campeonato – taxa de 25€/km por km excedido acima do limite tendo a taxa o valor máximo de 1000€ a cobrar pelo clube organizador e remetida para a FPAK.

14.7.1.2 – 2ª Penalidade do Campeonato – taxa de 25€/km por km excedido acima do limite tendo a taxa o valor máximo de 2000€ a cobrar pelo clube organizador e remetida para a FPAK, será ainda reportado pelo DP ao CCD que poderá aplicar uma das penalidades previstas no Art 12.3 do CDI.

14.7.1.3 – 3º Penalidade do Campeonato – taxa de 25€/km por km excedido acima do limite tendo a taxa o valor máximo de 2500€ a cobrar pelo clube organizador e remetida para a FPAK será ainda reportado pelo DP ao CCD que implicará a aplicação uma das penalidades previstas no Art 12.3 do CDI.

14.86 – Exceções ao regime de reconhecimentos – os organizadores poderão propor à FPAK normas mais restritivas em casos que sejam considerados como relevantes para a segurança quer dos condutores quer dos habitantes das zonas utilizadas.

14.9 – Os reconhecimentos do percurso para a prova de shakedown e qualificação devem estar previstos no programa dos mesmos.

14.710 – Respeito pelo Código da Estrada – nos casos em que não seja possível fechar as PEC ao trânsito, têm de respeitar as regras do código da estrada, os reconhecimentos tem de ser efetuados com os limites definidos no Código da Estrada.

Quanto às Super Especiais, e em função da crise pandémica a sua realização no ano 2021 fica ao critério do organizador, se tiver condições de realização para a mesma em cumprimento do definido pelo Plano de Contingência da FPAK em vigor e com as inerentes autorizações das entidades competentes.

Prescrições Específicas de Ralis 2021 – CLIQUE AQUI