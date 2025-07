Portugal Rally Series: recorde de inscritos em Ponte de Lima

“É um orgulho, com os clubes organizadores, alcançar o limite máximo de inscritos numa prova no nosso primeiro ano. Esperamos milhares de pessoas em Ponte de Lima para assistirem a este espetáculo único.”

André Lavadinho, diretor-geral do Rally Series Promoter, destaca a transformação que o Rally Series está a trazer ao desporto automóvel: “Os ralis são um dos desportos mais emocionantes de assistir, mas muitas vezes distantes do público. Com o Rally Series, estamos a transformar essa realidade: provas compactas, acessíveis, competitivas e com experiências envolventes. Estamos a criar um verdadeiro fenómeno.”

A vila mais antiga de Portugal prepara-se para receber a terceira etapa do Portugal Rally Series, nos dias 12 e 13 de julho. A prova, que se estreia em asfalto, antecipa ser a mais competitiva da temporada, com uma lista de inscritos de luxo e um público esperado de milhares.

A terceira prova do Portugal Rally Series, a decorrer em Ponte de Lima nos dias 12 e 13 de julho, promete ser a mais competitiva da temporada, com um número recorde de inscritos e o apoio de importantes parceiros.

