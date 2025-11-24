Portugal Rally Series: “Queremos elevar ainda mais o nível em 2026…”

O Portugal Rally Series 2025 terminou com nota máxima: diversidade técnica dos carros, competitividade elevada, adesão massiva e ambiente de verdadeira festa motorizada. A organização já prepara novidades para uma temporada ainda mais criativa, abrangente e acessível, em 2026.

Já se fala em reforçar o calendário com novas provas, aumentar a aposta mediática e integrar parcerias internacionais que tragam valor e visibilidade ao campeonato. A proximidade com equipas e pilotos permanecerá no centro da filosofia da organização, investindo também em experiências para adeptos e na digitalização, com conteúdos exclusivos e transmissão ao vivo de especiais emblemáticas.

Da parte técnica, pretende-se promover maior igualdade, incentivar a inovação nos carros admitidos e consolidar a plataforma como laboratório para talentos emergentes e para a evolução das equipas nacionais.

Com uma primeira época que surpreendeu e superou as expectativas, o Portugal Rally Series promete elevar o seu patamar em 2026, afirmando-se como referência de modernização, acolhimento e espetáculo no universo dos ralis portugueses.

André Lavadinho, diretor geral do Rally Series Promoter, enalteceu o sucesso da primeira edição do novo campeonato, que terminou este fim de semana em Lousada em grande festa: “Encerramos esta edição com um enorme orgulho por tudo o que conseguimos construir em tão pouco tempo. Vimos equipas motivadas, ralis disputados e um público verdadeiramente apaixonado. E isto é apenas o início. Queremos elevar ainda mais o nível em 2026.”

“Este projeto é um puzzle de ideias que fui reunindo ao longo da minha carreira e, sem dúvida, é o projeto da minha vida e é um orgulho iniciar o mesmo, em Portugal, no meu país que tanto adoro. Tenho um foco diário em melhorar a qualidade — tanto enquanto promotor como na vertente desportiva dando sempre o máximo de informações aos clubes organizadores e ajudá-los dia a dia juntamente com o nosso diretor desportivo que fez um trabalho incrível este ano.

Hoje contamos já com uma equipa interna com alguma dimensão, onde cada pessoa tem a sua função muito bem definida, e isso será fundamental para continuarmos a evoluir e a implementar todas as melhorias necessárias. One Man One Task, como aprendi no Dakar!”

“Tudo me motiva, mas o que mais me marca é vermos tantos novos fãs a chegar aos ralis. Em todos os eventos encontro pessoas que nunca tinha visto, famílias inteiras a assistir pela primeira vez. O feedback que recebo da nossa equipa de redes sociais é incrível — a quantidade de pessoas que identifica e partilha o Portugal Rally Series mostra bem o impacto que estamos a criar.”

“Acredito que o nome ‘Rally’ tem uma força enorme e estou aqui para o fazer crescer ainda mais, porque, para mim, este é o melhor desporto do mundo e tem um enorme potencial. Só exige trabalho diário e muita ambição. Para mim, isto não é um hobby. É um trabalho gigantesco, segundo a segundo, de toda uma equipa promotora.”

Emanuel Moreira, diretor desportivo, reforçou a confiança no potencial do formato: “O feedback confirma que este modelo funciona e tem espaço para crescer. Provas equilibradas, regulamentos claros, profissionalismo das equipas — todos estão de parabéns. Para o próximo ano, prometemos renovar o entusiasmo e evoluir ainda mais.”