Portugal Rally Series Ponte de Lima: milhares de fãs no arranque

A segunda ronda do Castrol Portugal Rally Series 2026 arrancou com uma forte adesão de público em Ponte de Lima. O primeiro dia da prova — denominada AMF Mobilidade Rally Series – Ponte de Lima — ficou marcado pela realização do shakedown, da Sunset Parade e da sessão oficial de autógrafos, que atraíram milhares de aficionados à vila minhota. O evento serviu de antevisão para a jornada competitiva de domingo, que contará com uma lista de inscritos composta por mais de meia centena de viaturas.

Cenário histórico e proximidade com o público

O programa oficial teve o seu ponto alto ao final da tarde com a Sunset Parade, um desfile de apresentação das equipas que decorreu na icónica ponte medieval sobre o Rio Lima. Logo de seguida, a comitiva concentrou-se junto à Expolima para uma sessão de autógrafos. O recinto centraliza ainda a Fan Zone, uma estrutura que engloba o parque de assistência, zonas de restauração e stands de parceiros, permitindo aos adeptos acompanhar os trabalhos mecânicos e as atividades em redor da Arena Monster Energy.

A forte presença de espectadores nas primeiras ações do rali mereceu o destaque da organização. André Lavadinho, diretor geral do Rally Series Promoter, sublinhou o sucesso da estratégia de comunicação do campeonato: “É gratificante ver tanta adesão por parte do público porque temos feito um trabalho exaustivo na promoção do Rally Series junto das populações e ficamos muito satisfeitos pelo que vimos hoje. Amanhã, tem tudo para ser um dia incrível aqui em Ponte de Lima.”

Boa competição nos troços do Minho

No plano desportivo, a melhoria das condições meteorológicas ao início da tarde permitiu a realização do shakedown com piso seco, oferecendo às equipas um cenário representativo para afinar os carros. O pelotão de mais de 50 concorrentes inclui várias equipas estrangeiras, demonstrando a crescente projeção internacional do troféu. À cabeça da lista de inscritos surgem Pedro Lago Vieira e Diogo Marujo, pilotos que reeditam a rivalidade de 2025, altura em que discutiram a vitória ao décimo de segundo.

A vertente puramente competitiva da prova arranca na manhã deste domingo. O itinerário desenhado para a segunda ronda do calendário estipula duas passagens pelo místico troço de Cerquido durante a manhã, seguidas por duas passagens na classificativa de Armada no período da tarde. O figurino do rali fica completo com quatro passagens obrigatórias pela Arena Monster Energy, desenhada junto ao perímetro urbano da vila.

A partida para a primeira prova especial de classificação (PEC) está agendada para as 10h03. De acordo com o programa oficial divulgado pela organização, o encerramento do evento está previsto para as 17h08 com a realização da cerimónia de pódio, instalada junto à Fan Zone da Expolima.