Portugal Rally Series: milhares assistiram ao Show noturno em Sever do Vouga

O Circuito do Alto do Roçário e o centro da vila de Sever do Vouga acolheram hoje a abertura oficial da ronda #4, o Castrol Rally Series Sever do Vouga.

O ponto alto de sábado foi sem dúvidas o Show Noturno no centro da vila, com uma apresentação dinâmica dos carros em prova, que atraiu milhares de pessoas, que proporcionaram um ambiente único para as equipas presentes!

No início da tarde, o shakedown da Ronda #4 do Portugal Rally Series proporcionou aos concorrentes os primeiros quilómetros em ritmo de competição no traçado da Arena. Com condições climatéricas ideais, os pilotos puderam ultimar os preparativos para um domingo que se prevê de intensa competição. Os concorrentes puderam usar a sessão também para conhecer o piso do traçado do Circuito do Alto do Roçário, regressando depois à zona de assistência na FanZone.

A FanZone montada em ponto elevado da pista permitiu aos adeptos estarem em zona com uma visão privilegiada sobre a ação. As atividades dos parceiros, os simuladores de rali, as zonas de restauração permitem acompanhar o evento com um conforto e entretenimento que só o Rally Series consegue oferecer.

A competição arranca na manhã de domingo, com os concorrentes a enfrentarem quatro passagens pela Arena e três passagens no troço de Sever do Vouga. E como nos começamos a aproximar do final da temporada e das decisões, todos os segundos contam!

A primeira especial da Ronda #4 arranca às 10h13 e o dia culmina com a cerimónia de pódio, prevista para as 17h00.