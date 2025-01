Portugal Rally Series já tem calendário de 2025

Novo parceiro oficial e cinco rondas anunciadas para 2025 – o primeiro ano do Portugal Rally Series irá visitar cidades emblemáticas, incluir diferentes estilos de ‘Arena’ e superfícies.

Entre as muitas novidades, o Portugal Rally Series confirmou o calendário para a sua estreia nas competições nacionais de automobilismo. Cinco rondas e cinco ‘Arenas’ levarão este formato único de competição e entretenimento a cidades, circuitos e marcos históricos dos locais anfitriões.

Antes ainda da ronda inaugural do Portugal Rally Series, a Hankook, parceiro oficial do Rally Series e o promotor da competição, irão organizar o “Hankook Rally Series Day Fafe”.

Recentemente anunciada como fornecedor exclusivo do Mundial de Ralis da FIA – WRC e com forte presença em campeonatos de renome como o ERC e Fórmula E, a marca coreana reforça agora o seu compromisso com o desporto automóvel ao apostar no mais recente formato de ralis – o Rally Series.

Para celebrar esta parceria, o Hankook Rally Series Day Fafe oferece uma hipótese para pilotos e equipas conduzirem as suas viaturas, otimizar configurações e preparar adequadamente a temporada.

Importa destacar que, no Portugal Rally Series 2025, o uso de pneus da Hankook não é obrigatório, garantindo liberdade de escolha para todas as equipas e pilotos. A parceria engloba, no entanto, ofertas exclusivas e descontos especiais para equipas e pilotos que escolham utilizar os seus pneus nas rondas do Rally Series.

A competição em si terá início no Circuito de Baltar, nos dias 22 e 23 de fevereiro. Este palco, que acolheu a apresentação do projeto, será também o anfitrião da sua estreia competitiva, com a “Arena” situada nos mesmos traçados utilizados pelas estrelas do WRC – Campeonato Mundial de Ralis da FIA no shakedown do Rally de Portugal.

Seguindo para o Centro de Portugal, a Ronda #2 terá lugar em Castelo Branco, nos dias 18 e 19 de abril. Esta ronda irá deliciar os crescentes entusiastas da região albicastrense com o regresso dos troços em pisos de terra.

A transição para o asfalto ocorrerá na Ronda #3, com Ponte de Lima a acolher o evento nos dias 12 e 13 de julho. A “Arena” terá a sua “casa” no centro da cidade minhota, numa localização que marca a primeira utilização de uma “city stage” no Portugal Rally Series.

Nos dias 25 e 26 de outubro, Sever do Vouga será o palco da Ronda #5. A vila que este ano recebe o WRC Rally de Portugal também aposta nas competições nacionais de ralis, recebendo a última ronda do Portugal Rally Series.

A Ronda #4 está ainda por ser desvendada, com o anúncio da mesma a ser dado oportunamente neste início do ano. Segundo o promotor do Portugal Rally Series, André Lavadinho, a data por anunciar trará “uma surpresa que consideramos muito entusiasmante, mas devido a vários elementos em movimento, não nos foi ainda permitido anunciar no calendário.”

André Lavadinho sumariza a apresentação do Calendário 2025 do Portugal Rally Series por dizer: “Agradeço a confiança dos municípios, parceiros e claro, a equipa do Rally Series Promoter. Lançar este calendário é o concretizar de um objetivo de longa data. A ideia de começar todo este projeto começou em 2020 e sinto, neste momento, que a equipa formada é um conjunto dinâmico e capaz que não só irá fazer deste ano inaugural um sucesso, mas que pode ajudar na evolução da modalidade dos ralis.

As inscrições anuais para o Portugal Rally Series já estão preenchidas, com as inscrições para cada uma das rondas a serem disponibilizadas no portal da FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting – numa janela de um mês antecedente a cada prova. Pilotos e equipas podem inscrever-se para a Ronda #1 a partir do dia 22 de janeiro.

Todas as informações, regulamentos gerais e particulares disponíveis em www.rally-series.com ou, em breve, em www.fpak.pt.