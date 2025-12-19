Portugal Rally Series: expectativas superadas

O Portugal Rally Series concluiu a sua primeira temporada com resultados que superaram as expectativas e que confirmam a relevância de um novo modelo de ralis mais acessível, competitivo e próximo do público.

De acordo com o Report Oficial 2025

Entre janeiro e dezembro de 2025 a série registou:

12 milhões de visualizações nos conteúdos digitais

9 milhões de alcance total

+236 mil cliques no website

142,9 milhões de minutos visualizados em vídeo, demonstrando envolvimento massivo

34.070 espectadores acumulados nas transmissões do canal DAZN, com 12 horas totais de emissão

Para além do crescimento digital, o impacto local nas regiões anfitriãs destacou-se pelo aumento de visitantes, novos fãs, dinamização do comércio e criação de experiências de proximidade, especialmente nas Fanzones e nas Monster Energy Arenas, elementos centrais do conceito Rally Series.

André Lavadinho, Diretor-Geral do Rally Series Promoter, sublinha que este primeiro ano representa apenas o início de um projeto com ambição de longo prazo: “Encerramos esta época inaugural com enorme satisfação. Mais do que números, este ano mostrou-nos que existe espaço e vontade para um formato de ralis moderno, eficiente e próximo do público. O retorno que observámos, tanto presencial como digital, confirma que a modalidade tem potencial para crescer quando existe inovação e uma organização dedicada. Estamos já a preparar vários upgrades ao nível do retorno e da comunicação para os próximos anos.”

Sobre o impacto nas equipas e pilotos, reforça: “A proximidade com os pilotos e a visibilidade gerada ao longo da temporada abriram novas oportunidades para muitos, algo que nos orgulha profundamente. Este formato de competição foi cuidadosamente desenhado para impulsionar a evolução da comunidade desportiva, e os resultados alcançados demonstram que estamos no caminho certo. Os pilotos agora têm dados oficiais concretos, que podem utilizar como um forte argumento nas suas propostas para a nova época.”

Em relação ao futuro, antecipa: “2026 será um ano de evolução. Queremos elevar a experiência competitiva, reforçar a presença mediática e continuar a construir, em conjunto com clubes e municípios, eventos cada vez mais completos e sustentáveis. O Rally Series tem uma base sólida e uma visão clara: contribuir para o crescimento dos ralis em Portugal e a nível Internacional.”

Uma plataforma que continuará a inovar

Com presença em digital, televisão, eSports e iniciativas de ativação regional, o Portugal Rally Series vê a primeira época como um pilar para novas etapas de expansão, tanto em número de participantes como em parceiros, municípios e público.

O calendário oficial de 2026 será anunciado em breve, com o compromisso de manter o ADN do projeto: ralis acessíveis, intensos, organizados e pensados para todos: pilotos, equipas, patrocinadores e adeptos.