Portugal Rally Series arranca em Baltar com novidades

Nova competição promete aproximação aos fãs, transmissão televisiva DAZN e desafios inéditos

Os dias 22 e 23 de fevereiro marcarão uma nova página dos ralis nacionais, quando, em Baltar, o Portugal Rally Series der início à temporada 2025. O novo modelo de competição, apresentado no final do ano transato no mesmo circuito, pretende aproximar ainda mais os ralis do público, com várias inovações destinadas a tornar os fins de semana competitivos mais acessíveis e emocionantes.

A “fanzone”, situada na Arena – o centro nevrálgico do evento – acolherá os fãs com um programa especial para a tarde e noite de sábado, começando com o shakedown do evento pelas 14h00. Depois, o foco vira-se para o entretenimento, com a sessão de autógrafos dos pilotos às 18h00 e, para colocar os fãs ainda mais próximos da adrenalina, o Rally Series Karting Trophy by Mimo’s Pizza. Este troféu decorrerá no Kartódromo de Baltar e garantirá momentos de pura diversão a partir das 20h00.

O shakedown apresentará um trajeto inverso ao circuito de terra que compõe quatro das seis especiais do itinerário total da Ronda #1 – sendo que as restantes duas especiais decorrem fora da Arena, mas nas suas imediações. A competição arranca na manhã de domingo com a primeira especial, Arena Fibromade, às 10h11. A última especial terá início às 15h56, antes do Pódio Final na fanzone, que marcará o encerramento do evento com os fãs às 17h16.

Pensando também no público, o Rally Series Promoter anunciou uma parceria com a DAZN, que será o parceiro oficial de transmissão da competição. A DAZN vai exibir, tanto na sua plataforma online como no seu canal exclusivo de desportos motorizados, os resumos de cada ronda do Portugal Rally Series 2025. Esta parceria reforça a aposta da DAZN no desporto automóvel, integrando o Portugal Rally Series numa programação que já inclui Formula 1, F2, F3, F1 Academy, Porsche Supercup, Formula E, DTM e muitas outras competições.

André Lavadinho, promotor do Rally Series, afirma “estar muito orgulhoso por contar com a parceria da DAZN neste projeto. Desde o primeiro contacto, identificámos a DAZN como o parceiro ideal com uma forte capacidade de inovação tecnológica, uma ampla audiência e um genuíno entusiasmo pela modalidade. Esta parceria será essencial para aumentar a visibilidade do campeonato e aproximá-lo ainda mais dos fãs num ano que promete ser emocionante.”

No final de cada fim de semana de prova, o resumo alargado do evento será partilhado nas plataformas oficiais do Rally Series e posteriormente disponibilizado na DAZN.

A presença em Baltar serviu também para confirmar a participação de João Ribeiro, vice-campeão europeu de ralicross e natural da região, na sua ronda local do Portugal Rally Series. O piloto aceitou o desafio de competir e mostra-se entusiasmado: “É uma experiência nova para a qual estou muito empolgado. Acima de tudo, quero desfrutar da prova, sem grandes expectativas, pois é algo totalmente novo para mim. Nunca andei no Peugeot 208 Rally4 e, apesar de conhecer o circuito que faz a especial da Arena quase como ninguém, nunca competi numa especial tradicional de ralis. Esse será o meu maior desafio.”

Como natural de Baltar, João Ribeiro não tem dúvidas de que será um fim de semana com “imenso público”. O piloto destaca a forte paixão da região pelos ralis e ralicross e acredita que, graças à divulgação deste projeto, haverá uma grande afluência de espectadores.

A classe Rally4 contará também com nomes como Pedro Silva, Paulo Barata, Telmo Garcia, Rui Marçal, Rafael Antunes e Diogo Marujo, formando uma categoria repleta de talento e uma das mais competitivas do evento.

Na classe 4WD (veículos de tração integral não homologados pela FIA), há uma grande novidade: a Rally Series N5 Cup by RMC Motorsport. O crescimento da categoria N5, impulsionado pelos veículos da preparadora espanhola, permitiu criar esta parceria, que dará origem a um troféu exclusivo para carros N5. Os prémios incluem vouchers RMC de 500 euros para o vencedor, 300 euros para o segundo classificado e 200 euros para o terceiro. Entre os pilotos elegíveis para a primeira ronda estão Nelson Trindade e Miguel Carvalho, tornando este troféu um dos pontos de interesse da temporada.

Emanuel Moreira, diretor desportivo do Rally Series confirma que “em Baltar teremos à disposição de todos os participantes, pisos com todas as condições para a prática de ralis, após uma cooperação com os nossos parceiros, entre os quais a Câmara Municipal de Paredes. A especial Arena, já sobejamente conhecida por ser usada no WRC Rally de Portugal, e a nossa especial exterior, Baltar, com um perfil e traçado semelhante à especial de Paredes, são garantias de qualidade competitiva. Duas especiais cativantes e com perfis e desafios diferentes, uma mais técnica e outra mais fluida.

Conseguimos também cumprir o nosso apanágio de ligações curtas entre classificativas, mantendo a adrenalina em alta.”

Em relação à lista de inscritos, Emanuel Moreira acrescenta que “os inscritos estão dentro das expectativas para a ronda inaugural, mesmo que alguns dos praticantes que tenham mostrado interesse de estar nesta ronda estejam ainda à espera de material para preparar as viaturas para este ano, por vertente de problemas na cadeia de fornecimento. Esses mesmos irão-se juntar à competição nas rondas seguintes, entre os quais alguns inscritos anuais. A qualidade de participantes e diversidade de viaturas deixa-nos muito satisfeitos.”

A competição não se limitará às classificativas: o eSports Rally Series 2025 convida os entusiastas dos simuladores a testarem as suas habilidades na fanzone de cada ronda, com o grande prémio final a ser a participação numa ronda de 2026 do Portugal Rally Series ao volante de um Rally5.

Com um programa repleto de atividades e uma fanzone preparada para receber os fãs com simuladores, DJs, um troféu de karting, presença de influencers e, claro, toda a emoção do Portugal Rally Series, a Ronda #1 promete um fim de semana memorável nos dias 22 e 23 de fevereiro.