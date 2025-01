Portugal Rally Series: 5 provas, inscrições anuais abertas

O promotor do Portugal Rally Series anunciou neste início de ano 2025, a abertura das inscrições anuais para as cinco provas que compõe o calendário desportivo do projeto. As vagas anuais asseguram assim aos competidores a garantia da sua inscrição em todos os eventos.

A inscrição anual do Portugal Rally Series terá descontos que dependem do número de inscrições efetuadas: 10% para inscrições individuais e de equipas com até duas viaturas e 20% para equipas que inscrevam 3 viaturas, sendo 3 o limite máximo de inscrições anuais por equipa, nesta fase inicial

De forma a assegurar uma representatividade interessante e competitiva, as inscrições anuais estão limitadas a 20 inscritos nesta fase inicial, sobre quotas de categorias de viaturas. O objetivo desta distribuição por quotas é, segundo o Diretor Desportivo Emanuel Moreira, “representar da melhor forma possível o parque automóvel nacional e presentear aos adeptos da modalidade com os diversos tipos carros de competição, todos apaixonantes à sua maneira”.

As inscrições anuais estão abertas desde o dia 1 de janeiro até 21 de janeiro, dia em que abrem as inscrições para o primeiro evento do Portugal Rally Series 2025, a ronda de Baltar. As vagas anuais estão limitadas a 20 inscrições e a corrida aos lugares começa já.

De relembrar que inscrições para eventos singulares estarão disponíveis e serão abertas cerca de um mês de antecedência de cada prova do calendário Portugal Rally Series através do habitual portal FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Inscritos anuais já terão a sua inscrição nestes eventos confirmada e estarão automaticamente inscritos nas provas integrantes.

O Portugal Rally Series 2025 promete muito entretenimento e um ano de muitas surpresas com um calendário de 5 eventos da série entre pisos de asfalto e terra, com pontuação, e arranca já em fevereiro com a ronda inaugural a decorrer nos dias 22 e 23 de fevereiro no Circuito de Baltar: “Com um novo formato compacto e de fácil acesso para público e parceiros de competidores, o primeiro ano do Portugal Rally Series reúne condições para apaixonar neste 2025, começando com a ‘Arena’ – que reunirá a ação das passagens dos pilotos e viaturas com zonas de lazer, restauração e networking, criando o lugar ideal tanto para fãs do desporto como novos interessados na modalidade – e à qual se alia uma classificativa exterior à Arena, disputada em média duas vezes, para uma experiência completa de adrenalina e competição para quem está atrás do volante de uma viatura de competição.” – sintetizou André Lavadinho, promotor do Rally Series.