Ponte de Lima recupera troços que avivam memória do antigo Rali Sopete

O mítico troço do Cerquido vai regressar aos ralis novamente na edição de 2026 do AMF Mobilidade Rally Series Ponte de Lima, marcada para os dias 23 e 24 de maio. A reintrodução de uma classificativa com forte peso histórico para os adeptos da região surge como um dos destaques da prova e reforça a aposta do município em ligar o evento à tradição local do desporto automóvel, recuperando uma referência do antigo Rali Sopete-Póvoa de Varzim.

Regresso de um troço simbólico

Depois de uma primeira edição assinalada por forte adesão do público e impacto positivo no território, a prova minhota regressa com ambição reforçada e novamente com o Cerquido no centro das atenções. O presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Vasco Ferraz, enquadrou o evento como uma competição relevante no panorama nacional e destacou o entusiasmo local em torno do regresso: “Recebemos uma vez mais, de braços abertos, o Rally Series, dando, desde Ponte de Lima, as boas-vindas a esta competição fundamental do desporto automóvel em Portugal”, afirmou o autarca, sublinhando que a prova deverá voltar a mobilizar muitos aficionados, “limianos incluídos”, nos dias 23 e 24 de maio.

Ao recordar o sucesso da edição de 2025, Vasco Ferraz sustentou que a continuidade da iniciativa decorre de forma natural, também pela ligação histórica da região aos ralis. “Depois do êxito da edição do ano passado, não podíamos este ano ficar à margem da passagem dos bólides a alta velocidade por este canto abençoado no coração do Alto Minho”, referiu.

Cerquido e Armada reforçam identidade do evento

No plano desportivo, o autarca destacou expressamente a carga simbólica da classificativa que regressa ao activo. “Destaca-se o regresso de troços emblemáticos como o Cerquido e a estreia da classificativa Armada, que vão seguramente reavivar parte da memória histórica dos ralis em Ponte de Lima e reforçar a identidade desportiva do evento”, declarou.

O programa competitivo concentra-se no domingo, com oito especiais ao cronómetro, repartidas entre Cerquido, Armada e as passagens pela Arena, instalada na Expolima. A organização promete ainda melhorias nesta zona espectáculo, bem como uma fanzone reforçada em marcas, activações e experiências para o público.

Município aponta impacto económico e promocional

Para o município, o crescimento do Rally Series mede-se também pela adesão crescente de parceiros e pelo retorno na economia local. “Entendemos como extremamente positiva e motivadora a crescente adesão de parceiros e marcas”, afirmou Vasco Ferraz, associando esse movimento ao impacto benéfico do evento “na economia local, na promoção do território e na projeção externa do concelho”.

Nessa linha, o presidente da autarquia garante que Ponte de Lima quer continuar ligada a iniciativas com retorno directo para a região. “Ponte de Lima reafirma o seu compromisso com a organização e promoção de iniciativas que dinamizam o território”, concluiu.