Play/AutoAçoreana Trophy: Rafael Botelho vence à geral. Bruno Amaral vence no Troféu

Rafael Botelho e Marco Macedo (Skoda Fabia R5) venceram a primeira edição do Play/AutoAçoreana Rali, prova integrada no recém-criado Play/AutoAçoreana Trophy. Nas contas do troféu, foi a dupla Bruno Amaral e Rui Medeiros (Mitsubishi Lancer Evo VIII) que levou a melhor.

Botelho fez uma prova em crescendo, na estreia do Skoda Fabia R5 da estrutura da The Racing Factory (um fim-de-semana em grande para a The Racing Factory que venceu nos Açores e em Fafe) tendo assumido a liderança da prova no final da secção da manhã de sábado.

Nas contas do Play/AutoAçoreana Trophy, foi Bruno Amaral e Rui Medeiros (Mitsubishi Lancer Evo VIII) que aproveitaram o abandono de Pedro Câmara e João Câmara (Mitsubishi Lancer Evo IV) na segunda passagem na especial Pico da Pedra, para vencerem nos Absolutos.

Rui Borges e André Ventura (Mitsubishi Lancer Evo VIII) concluíram a prova no terceiro posto absoluto, sendo segundos entre os concorrentes ao Play/AutoAçoreana Trophy, numa prova em que Borges aproveitou para rodar com vista a uma potencial participação no Azores Rallye.

Gilberto Ferreira e Manuel Lemos levaram o Ford Escort Cosworth ao lugar mais baixo do pódio no que diz respeito ao Play/AutoAçoreana Trophy.

Nas duas rodas motrizes, Pedro Ferreira e Pedro Castro (Citroen Saxo Cup) foram os melhores. O piloto que esteve afastado da competição durante cinco anos, regressou para vencer a classe 2.

Adalberto Correia e Tomás Vultão (Toyota Rav4) concluíram o rali no sétimo posto final, vencendo a classe 13. Mateus Bettencourt e Fernando Jorge venceram a classe 10 e somaram a melhor pontuação no Trophy Iniciados.

Assim, por classes, Rafael Botelho venceu a classe 16, Bruno Amaral a classe 7, Adalberto Correia a classe 13, Pedro Ferreira,a classe 2 e Mateus Bettencourt a classe 10.

O Play/AutoAçoreana Trophy prossegue dentro de um mês com a realização do 55.º Azores Rallye, que pontuará igualmente para o campeonato europeu, português e açoriano da modalidade.

CLASSIFICAÇÃO GERAL