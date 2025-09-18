Pisani e Biagi fazem história: o 1º título da Lancia da ‘nova era’

A Lancia celebra um feito histórico no Campeonato Italiano Absoluto de Ralis (CIAR) 2025, com a dupla Gianandrea Pisani e Nicola Biagi a sagrar-se Campeã Italiana na categoria 2 Rodas Motrizes.

Esta vitória não só garante o título do Troféu Lancia 2025 para a equipa, como também assinala o regresso da marca italiana aos títulos tricolores, um feito que não era alcançado desde 1993.

O Lancia Ypsilon Rally4 HF demonstrou uma boa competitividade ao longo da época, conquistando pódios em todas as provas e colocando a marca na corrida pelo título de Construtores.

Ano histórico para a Lancia e os seus pilotos

O ano de 2025 tem sido verdadeiramente mágico para a Lancia e para os seus pilotos. Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, na sua estreia com a Lancia Ypsilon Rally4 HF no CIAR, reescreveram uma nova página na rica história do desporto motorizado da Lancia. Para além do título do Troféu Lancia, a talentosa e inédita dupla conquistou o prestigiado título de Campeões Italianos do CIAR 2 Rodas Motrizes, um triunfo que a marca aguardava há 32 anos.

Com seis pódios em seis provas, incluindo a vitória no Rali Targa Florio, Pisani e Biagi demonstraram o potencial do seu Ypsilon Rally4 HF, assegurando o título com uma ronda de antecedência. Para Pisani, de 33 anos, este é o terceiro título nacional consecutivo, um resultado que o projeta entre os pilotos italianos de topo, prontos para competir em contextos internacionais.

“É um sonho que se torna realidade”, afirmou Gianandrea Pisani. “Já era uma honra levar para a pista uma marca tão prestigiada, mas conseguir devolvê-la à vitória é um orgulho inigualável. Para mim, nascido em 1992, é o fecho de um ciclo: cresci a sonhar com os ralis e a Lancia deu-nos uma Ypsilon hipercompetitiva, perfeita para escrever uma nova página de história ao lado do Nicola, que foi perfeito durante toda a época. Sinto-me um privilegiado por poder assinar a página da história que conta o regresso da Lancia às corridas.”

Nicola Biagi acrescentou: “Não creio que haja palavras para descrever o que sinto. Para mim, foi a primeira experiência a tempo inteiro no CIAR e fazê-lo com a Lancia foi uma emoção incrível. Nasci e cresci em Camaiore e, perto da minha casa, os carros passavam nas provas especiais; cresci assim, a sonhar um dia ser como eles. Consegui e realizei o sonho de qualquer piloto de ralis italiano e não só, o que mais posso querer? A época não foi fácil, o nível foi sempre altíssimo com muitos adversários tanto no CIAR como no Europeu. Houve momentos melhores e outros piores, mas com o Gian sempre nos apoiámos, arregaçámos as mangas e encontrámos a melhor forma de sair. Ser Campeões Italianos com a Lancia! Só de ouvir faz-me tremer as pernas! Mas agora, cabeça baixa e vamos olhar para o futuro.”

A competitividade da estreante Ypsilon Rally4 HF é também evidente na classificação de Construtores do CIAR 2 Rodas Motrizes. Apesar de ter falhado a primeira ronda no Rali Il Ciocco e Valle del Serchio, a Lancia ocupa agora a segunda posição, a apenas três pontos da liderança. Um feito de grande valor para a Lancia Corse HF, que confirma a solidez da sua estratégia de relançamento no desporto motorizado, um percurso que continuará com a novíssima Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Luca Napolitano, CEO da Lancia, reforçou: “A Lancia é desde sempre sinónimo de vitória, elegância e paixão. O título italiano conquistado por Gianandrea e Nicola, trinta e dois anos depois da última vez, é um forte sinal do empenho em honrar o nosso ADN. Este sucesso não é apenas uma vitória desportiva, mas uma mensagem mais ampla: com determinação, visão e unindo história e inovação, a Lancia voltou às corridas para fazer a diferença. O Troféu Lancia e a Ypsilon Rally4 HF confirmam-se como oportunidades ideais para jovens talentos que têm paixão e determinação para enfrentar desafios inesperados.”

O Troféu Lancia prepara-se agora para a grande final da época, que terá lugar no Rali de Sanremo, o ato conclusivo do CIAR e do monomarca. Nos dias 18 e 19 de outubro, as estradas da Ligúria serão o palco ideal para celebrar os sucessos de Pisani e Biagi, da Ypsilon Rally4 HF, e para a atribuição dos títulos Júnior e Expert, que ainda estão em jogo.