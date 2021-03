Pirâmide dos Ralis: WRC3 ‘cai’ um nível, e surgem as sub-divisões Open e Júnior

O Conselho Mundial da FIA chancelou algumas alterações na nomenclatura dos ralis do WRC e ERC e a mais significativa passa pelo surgimento de duas novas nomenclaturas: Open e Junior. O WRC3 deixa de estar inserido no segundo nível dos ralis, ‘desce’ um nível para acompanhar a denominação Rally3.



Assim, nos Rally2, no ERC fica tudo na mesma neste nível da pirâmide, mas no Mundial de Ralis (WRC), o WRC2 passa a ter duas subdivisões mais lógicas: Open e Júnior, para menos de 30 anos.



Nos Rally3, é igual no WRC e ERC: WRC3, ERC3, com as mesmas sub-divisões Open e Júnior. No ERC os júniores é para menos de 28, e no WRC, mais um ano, 29 anos para os júniores.



Já no ERC4, para os carros Rally4 e Rally5, há também Open e Júnior, mas neste caso os júniores é para menos de 27 anos. Se olhar para a imagem, percebe a lógica. Rally1, Rally2, Rally3, Rally4, e Rally5, sendo agora a estrutura mais lógica.

Como se percebe, nos Rally2 do wRC, todos correm agora sob o mesmo chapéu, que até aqui estava separado em WRC2 e WRC3, havendo no entanto a sub-divisão Júnior. Tal como já sucedia no ERC.