Piloto galego morre em acidente com o piloto português Ricardo Costa | AutoSport

Vários órgãos de comunicação social, entre eles o Jornal de Notícias, dão conta de um acidente durante o reconhecimento para a prova “III Subida a Pontevedra” em Carballedo, a 10 minutos de Pontevedra, Espanha, entre o piloto galego, Víctor Magariños e o piloto português Ricardo Costa.

Segundo as mesmas fontes, o piloto galego vinha a fazer o reconhecimento da estrada por onde passaria a prova, enquanto Ricardo Costa, noutro veículo em sentido contrário, também ele estaria a fazer o mesmo. O embate frontal, no troço de via aberta ao trânsito, deu-se esta manhã, com consequências graves para Víctor Magariños, que viria a falecer no local e com ferimentos para mais duas vítimas. Uma das vítimas com ferimentos ligeiros, será o piloto Ricardo Costa. Uma outra pessoa saiu ilesa do acidente.