Peugeot Rally Cup, Rali Vidreiro, Pedro Almeida: ” Hoje estamos destroçados…”

Um acidente logo na primeira especial do Rali Vidreiro acabou por determinar o fim da prova, uma decisão tomada já depois de os pilotos da Peugeot Rally Cup Ibérica terem decidido parar a sua prova, depois de anunciado que a co-piloto espanhola, Laura Salvo, tinha falecido num acidente registado no início do rali.

“Quando saímos para a estrada num rali, partimos conscientes do risco, conscientes dos limites, conscientes de que apesar de toda a segurança, continuamos a correr no risco. Hoje estamos destroçados com o que aconteceu à Laura Salvo, num momento que nos deixou a todos aterrados. Quando tomamos conhecimento do que aconteceu decidimos desde logo não sair à estrada, por respeito pela Laura Salvo e por toda a sua família, com quem nos solidarizamos”, disse Pedro Almeida.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães lideravam o rali nas contas da Peugeot Rally Cup Ibérica e tinham tido uma manhã muito positiva, ao vencer a primeira especial da prova entre os Peugeot 208Rally4: «O que foi uma manhã positiva para nós, passou para o menos relevante do rali e este é um dia muito triste para todos aqueles que estão na competição» acrescentou Almeida.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães tem agendada nova corrida dentro de duas semanas, em Espanha no Rally das Astúrias.