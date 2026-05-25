Peugeot Rally Cup Portugal no Rally de Lisboa: Circuito Saloio e Costeiro

O asfalto da região centro vai receber, nos dias 29 e 30 de maio, a segunda prova da Peugeot Rally Cup Portugal 2026. Após a abertura de hostilidades no Rali Terras d’Aboboreira, as atenções do troféu monomarca concentram-se no Rally de Lisboa, que conta com uma lista de 12 equipas inscritas. As duplas vão disputar preciosos pontos num traçado técnico que percorre os concelhos de Sintra, Cascais, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Vila Franca de Xira.

A luta pelo topo e o regresso dos vencedores

O troféu assume em 2026 um papel crucial a meio do calendário do Rally de Lisboa, ao contrário do ano passado, em que a prova do CPKA encerrou a temporada. Agora na condição de segunda das cinco etapas da época, a corrida promete intensificar a perseguição pelo Grande Prémio final.

Na linha da frente partem Pedro Câmara e João Câmara, os primeiros vencedores do ano, determinados em defender a liderança alcançada no norte do país. Contudo, a concorrência promete ser feroz, encabeçada por Hélder Miranda e Mariana Machado, dupla que garantiu o segundo lugar na ronda inaugural.

A comitiva nacional ao volante dos Peugeot 208 Rally4 inclui ainda pretendentes de relevo como João Rodrigues, Afonso Santos, Nuno Coelho, Gonçalo Rêgo, Joni Gonçalves e Danny Carreira.

Delegação internacional baralha contas

A Peugeot Rally Cup Portugal reforça o seu caráter multicultural com a presença de três equipas estrangeiras à partida em Lisboa. A competitiva dupla espanhola composta por Iago Gabeiras e Ian Quintana procura redimir-se do desaire da primeira jornada, onde não foi além de um modesto 12.º posto. Com igual sede de desforra apresenta-se a formação neozelandesa e britânica de Bryn Jones e Max Freeman, após um abandono inglório no rali de abertura.

O contingente de inscritos completa-se com as estreias absolutas no troféu em 2026 dos espanhóis José Joaquin Rasilla e Borja Rasilla, e dos portugueses Américo Gouveia e Luis Neves. Estas novas entradas prometem baralhar as contas do título, numa fase em que a consistência mecânica é fundamental para o sucesso.

Dois dias de competição e duas ‘City-Stage’

Com um percurso global de 510,86 quilómetros, a prova disputada integralmente em pisos de asfalto divide-se em duas etapas ao longo de sexta-feira e sábado. No total, os concorrentes vão enfrentar 10 Provas Especiais de Classificação (PEC), que perfazem 108,39 quilómetros cronometrados. O grande destaque do itinerário delineado pela organização vai para as duas passagens pelas City-Stage espetáculo de Mafra, e na Marina de Cascais, desenhadas para aproximar o público do desporto motorizado: a primeira decorre na noite de sexta-feira e a segunda encerra o rali ao final da tarde de sábado.