Peugeot Rally Cup Portugal com jovens promessas e pilotos consagrados: experiência ‘acelera’ talento | AutoSport

Para a prova inaugural da nova Peugeot Rally Cup Portugal, o plantel junta uma mescla de ‘lendas e novas estrelas’. A competição juntará a força da experiência com a emoção da juventude em 12 equipas, que têm como elemento comum a utilização do Peugeot 208 Rally4.

Hugo Lopes, piloto que há um ano se sagrou Campeão Júnior de Ralis e Vice-Campeão do CPR na categoria de 2 Rodas Motrizes, tendo também alcançado o cetro máximo das iniciativas Rally & You FPAK Junior Cup e Rally & You Portugal Cup, será um dos principais protagonistas, ou ainda Ricardo Sousa, 3º classificado no CPR/2RM em 2023 e 2º na Rally & You Portugal Cup, Luis Morais, 3º no CPR/2RM em 2022, e Paulo Roque.

A este grupo juntar-se-ão, pela primeira vez,os igualmente conceituados Daniel Nunes(Campeão CPR/2RM em 2020) e Pedro Silva(Campeão Regional Centro/2RM em 2021).

A este lote de pilotos de vasta experiência junta-se um conjunto de jovens leões, como Rafael Cardeira, João Andrade (Campeão Start em 2022) e Guilherme Meireles, sem esquecer dois outros estreantes numa copa com assinatura Peugeot: Pedro Pereira, de 25 anos,e Rafael Rego, de apenas 18 anos feitos em janeiro, dois jovens que na época passada se sagraram, respetivamente, Campeão e Vice-Campeão da FPAK Junior Team, uma iniciativa da federação nacional para promoção de novos valores para os ralis.

A completar o lote da Peugeot Rally Cup Portugal estará Diogo Marujo, também de 18 anos completados em fevereiro, e que terá no Rallye Casinos do Algarve apenas o segundo rali da sua carreira.

Todos irão lutar pelos melhores lugares do top-10, mas também pelos prémios monetários que estão em jogo neste rali, 15.000 euros a distribuir pelos cinco primeiros classificados da nova competição organizada pela Peugeot, com gestão no terreno da Sports & You: os vencedores receberão 5.000 euros, os segundos classificados 4.000, os terceiros 3.000, mais 2.000 para os quartos mais rápidos no rali e 1.000 euros para a quinta dupla mais lesta a completar as 9 Especiais deste Rallye Casinos do Algarve 2024. Note-se que 50% dos prémios assumem a forma de vouchers para produtos oficiais Stellantis Motorsport. Destaque-se, também, Magda Oliveira, a (para já) única representante feminina no grupo dos Navegadores, lote que integra um vasto leque de nomes experientes, que cantam as notas aos seus pilotos.

A ação no Rali Casinos do Algarve irá começar já na sexta-feira, com as primeiras sessões de Free Practice e Qualifying a partir das 8:00h na região de Lagoa. Já a partida oficial irá acontecer pelas 14:30h, seguida da primeira Prova Especial em Lagos.