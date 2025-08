Peugeot Rally Cup Portugal ‘falou’ espanhol

Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez venceram a edição de 2025 do Rali da Madeira, numa exibição consistente e eficaz, aproveitando da melhor forma uma reta final repleta de emoção.

Miguel García / OselRoman garantiram o segundo lugar, enquanto os portugueses Ricardo Sousa / Luís Marques subiram ao terceiro posto.

A dupla ÁlexEspañol / Borja Odriozola, que liderou durante grande parte da prova, viu escapar a vitória na sequência de um despiste na Especial 12, quando seguia com uma vantagem confortável. A saída de estrada acabou por ditar o abandono, deixando o caminho aberto para a luta final entre Fariña, García e Sousa.

Com este resultado, Fariña e Sousa reforçaram a sua candidatura os títulos ibéricos e português, respetivamente, cimentando as suas lideranças nas competições Peugeot.

Um arranque impressionante de Alex Español

A Madeira voltou a ser um palco privilegiado para os fãs de ralis. As belas encostas da ilha paradisíaca do Atlântico voltaram a receber o público que faz da velocidade o seu modo de vida. As sinuosas estradas insulares foram o terreno perfeito para colocar à prova os Peugeot 208 Rally4 e as equipas da Peugeot Rally Cup Ibérica e Peugeot Rally Cup Portugal.

O certame começou com emoção e ritmo elevado, logo a partir da Super Especial Cidade do Funchal (2,18 km), disputada na quinta-feira. A dupla Guilherme Meireles / Pedro Alves abriu as hostilidades com o melhor tempo, mas a diferença mínima para os adversários – apenas 0,7 segundos para Sérgio Dias / Bruno Abreu e 0,9 segundos para Miguel García / OselRoman– antecipava uma competição muito renhida.

Na sexta-feira, os espanhóis ÁlexEspañol / Borja Odriozola destacaram-se desde cedo. Venceram as três especiais da manhã e terminaram a primeira secção com uma vantagem sólida. Meireles e Fariña mantinham-se por perto, com Iago Gabeiras – Ian Quintana também em ascensão.

A parte da tarde trouxe novas nuances à luta pelos primeiros lugares. Ricardo Sousa respondeu com o melhor tempo na ES5, mas seria Gabeiras quem mais subiria na classificação, ao vencer a ES6 e assumir o segundo lugar dos dois troféus. Fariña encerrou o dia com uma vitória na ES7, superando Gabeiras por apenas 0,7 segundos, num final de etapa que reforçou o equilíbrio no topo da tabela.

No fecho da primeira etapa do Rali da Madeira, ÁlexEspañol liderava com 10,1 segundos de vantagem sobre Iago Gabeiras, que mostrou grande evolução ao longo do dia. Giovanni Fariña ocupa o terceiro posto, a apenas 11 segundos dos líderes. Miguel Garcíaera quarto, a 27,5 segundos do pódio, enquanto Ricardo Sousa era o melhor português em quinto.

Guilherme Meireles, que começou por vencer a Super Especial, era agora sexto, seguido de Rafael Rego / Ana Gonçalves, Henrique Moniz / Jorge Diniz, Gil Antunes / Alexandre Ramos e da dupla Sandro Teixeira / João Neves, que fecha o top 10. Apenas uma dupla, Francisco Custódio / Paulo Marques foi obrigada a desistir no primeiro dia.

Sábado decisivo e dramático

No decisivo sábado, os “leões” entraram a rugir na derradeira etapa do Rali da Madeira. Na PEC8, Español voltou a destacar-se ao vencer a primeira especial do dia, à frente de Fariña e García, um trio que se mantinha firme no top 3. Gabeiras, com uma saída de estrada, perdeu um minuto e meio e caiu para fora do top 5.

A PEC9 deixou tudo igual, com uma neutralização a atribuir exatamente o mesmo tempo às 14 duplas que ainda se mantinham em competição. A ordem não se alterou com a PEC10, com Fariña a vencer, levando a melhor sobre Gabeiras (em modo recuperação) e Español que não ficou muito longe do melhor tempo.

A pausa para almoço dava-nos a seguinte ordem: Español liderava, com 10,1 segundos de vantagem para Fariña, com Garcia a já 46,4 segundos do topo da tabela. Sousa estava na quarta posição, com Meireles em quinto, Rêgo em sexto, Moniz em sétimo, Gabeiras em oitavo, Antunes em nono e Teixeira a manter-se nos dez primeiros, à entrada para as últimas três especiais do dia.

A tarde começou com mais uma especial neutralizada, neste caso a PEC11, deixando a ordem inalterada à entrada para a PEC12, que também ela foi neutralizada. Mas neste caso, o motivo da neutralização mudava radicalmente a ordem da classificação. Español, que estava a fazer uma prova de grande nível, não evitou um erro, que acabou por motivar a sua desistência. Um final prematuro e inglório para o piloto que liderou desde a primeira especial de sexta. Assim e à entrada da última especial, Fariña era o novo líder da classificação, com 36,3 segundos de vantagem para García e Sousa subia ao pódio, a 19,9 segundos do segundo posto. O piloto português enfrentava o derradeiro troço pressionado por Meireles, a apenas 7,9 segundos com Rêgo a 4,5 segundos do top 5. e Moniz a 4,5 segundos do sexto posto.

Depois do drama da especial anterior, a PEC 13 não trouxe surpresas. Iago Gabeiras venceu a PowerStage e com isso amealhou mais três pontos, com Guilherme Meireles a mostrar novamente velocidade e a ficar a 0,3 segundos do melhor registo. Ricardo Sousa foi o terceiro mais rápido e conquistou um ponto, pressionado por Rafael Rêgo que foi o quarto, a 0,3 segundos apenas do top 3 da derradeira especial.

Fariña e Sousa com lideranças reforçadas

Giovanni Fariña foi o grande vencedor do Rali da Madeira para a Peugeot Rally Cup Ibérica E Peugeot Rally Cup Ibérica Portugal (assim como nas 2RM da geral da prova insular), com uma prestação inteligente e regular, aproveitando o azar de Alex Español para dar um passo importantíssimo na sua caminhada na competição ibérica.

Fariña chegou na liderança da classificação e reforçou essa liderança, quando falta apenas uma prova para coroar o mais veloz Leão Ibérico. Na segunda posição ficou Míguel García, que tem feito uma época em crescendo. Depois da desistência na primeira prova do ano, foi terceiro classificado e agora segundo, o que o coloca também na discussão do título, tal como Ricardo Sousa que com este pódio, continua com hipóteses de chegar ao título ibérico e reforça a sua liderança no troféu português. Sousa foi também o vencedor nas 2RM do CPR, confirmando a época brilhante que tem feito até agora.

Guilherme Meireles terminou com um bom quarto posto, à frente de Rafael Rêgo. Henrique Moniz foi o sexto classificado, à frente do também azarado Iago Gabeiras. Gil Antunes rubricou um muito interessante oitavo posto, à frente de Sandro Teixeira, com uma muito agradável estreia nos troféus Peugeot. Sérgio Dias completou o top 10.

O próximo encontro das competições Peugeot acontece de 13 a 14 de setembro para o Rally Blendio Princesa de Asturias, para a Peugeot Rally Cup Ibérica. A Peugeot Rally Cup Portugal volta à estrada para o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, de 19 a 20 de setembro.

Resultados