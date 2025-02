Peugeot Rally Cup Portugal estreia-se e consagra os campeões no Rally de Lisboa

A Peugeot Rally Cup Portugal vai fazer a sua estreia este ano no Rally de Lisboa (31 outubro/1 novembro) e festejar a consagração dos seus campeões na Marina de Cascais, já que a prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo encerrará o calendário da competição monomarca promovida pela Peugeot Portugal, Peugeot Espanha e Sports &You.

“É motivo de grande satisfação recebermos em 2025 a Peugeot Rally Cup Portugal, que tem sido uma verdadeira ‘escola’ para o lançamento de jovens e promissores pilotos nos ralis, proporcionando momentos de elevada competitividade e emoção. Se em 2024 o Rally de Lisboa foi o ponto de partida do Clio Trophy Portugal, que este ano continuará connosco, contar agora com os Peugeot 208 Rally4 do troféu só vem aumentar o capital de prestígio da prova e as responsabilidades do CPKA”, sublinha Humberto Silva, presidente do clube.

Prova única que atribui o título da Taça de Portugal de Ralis e estreante este ano no Campeonato de Portugal 2RM (duas rodas motrizes), o Rally de Lisboa, que mantém o seu lugar no calendário do InternationalIberian Rally Trophy, apresenta diversas novidades na edição 2025, entre as quais se destacam uma Super-Especial na vila de Mafra, sob os “olhares” do Palácio Nacional de Mafra, e ainda a disputa de classificativas históricas dos ralis na emblemática Serra de Sintra. Aliás, as últimas quatro “especiais” desta prova, que incluem nomes como Alcabideche e Peninha, decorrerão naquela zona, antes da festa final, com uma CityStage, na cosmopolita Marina de Cascais, onde vai decorrer a cerimónia de entrega de prémios.

À semelhança das últimas edições, a cerimónia de partida do Rally de Lisboa continuará a ter como cenário o Padrão dos Descobrimentos, em Belém, junto ao Tejo.