Peugeot Rally Cup Portugal e Peugeot Rally Cup Ibérica: todos os detalhes | AutoSport

Seis temporadas depois do seu arranque a Peugeot Rally Cup Ibérica dá origem a duas novas competições, dois novos troféus nacionais, a nova Peugeot Rally Cup Portugal e o Desafío Peugeot, em Espanha, pois chegou-se a uma altura em que a ‘massa crítica’ nos dois países já permite que estes se mantenham a disputar a competição principal, mas podendo também ter troféus específicos em cada um dos países. É sinal que a competição cresceu-se e agora desenvolve-se ainda mais.

Em termos de estrutura, o novo troféu nacional, a Peugeot Rally Cup Portugal assenta em cinco ralis do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa época que arranca nos troços de terra do Rali Casinos do Algarve e do Rali Terras d’Aboboreira, transitando, depois, para o asfalto do Rali de Castelo Branco, do Rali Vinho Madeira e do Rali da Água Transibérico Chaves – Verín.

Muito bo é o Prémio Final da Peugeot Rally Cup Portugal 2024, a atribuir ao ‘Campeão’, que garantirá, em 2025, o volante de uma viatura Rally2 da Stellantis Motorsport, num rali do CPR do próximo ano.

Há, também, 75.000 euros em prémios monetários a distribuir no total das cinco provas do Calendário de 2024.

‘Nova’ Peugeot Rally Cup Ibérica

Já a Peugeot Rally Cup Ibérica assume novos moldes em 2024 na que será a sua Temporada 7, com dois ralis em Portugal (Aboboreira e Madeira) e dois em Espanha (Rally Rias Baixas e Rally RACC Catalunya – Costa Daurada), num equilíbrio entre troços de terra e de asfalto. O ‘Campeão’ ibérico de 2024 terá a possibilidade de fazer um de dois programas em 2025, ambos com viaturas da Stellantis Motorsport: ou com um Rally4, no Campeonato da Europa de Ralis (ERC), ou com um Rally2, numa série nacional, em Portugal ou Espanha.

Estreante na temporada de ralis de 2024, a nova Peugeot Rally Cup Portugal alicerça-se no sucesso da Peugeot Rally Cup Ibérica e vem complementar, contribuindo como fórmula de promoção e de lançamento de novos valores para os ralis, quando estes já estão num processo de escalar para o segundo nível da Pirâmide dos Ralis da FIA, os Rally4.

A primeira edição da Peugeot Rally Cup Portugal irá, ainda, garantir a um jovem piloto a oportunidade de se estrear numa viatura de escalão superior, integrado numa estrutura oficial. Somando a maior pontuação no conjunto dos cinco ralis, todos integrados no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), os ‘Campeões’de 2024 terão acesso ao Grande Prémio Final: fazer um rali do CPR 2025 numa viatura Rally2 da Stellantis Motorsport.

O novo troféu arrancará no Rali Casinos do Algarve (março), seguindo-se o Rali Terras d’Aboboreira(abril), as duas provas em pisos de terra. A secção de asfalto será composta pelo Rali de Castelo Branco (junho) e o Rali Vinho Madeira (agosto), numa época que terminará em setembro, no Rali da Água Transibérico Chaves – Verín.

Em matéria de prémios, os participantes no novo troféu organizado pela Peugeot Portugal e gerido no terreno pela Sports & You, irão lutar por um total de 75.000 euros. São 15.000 euros em cada um dos cinco ralis, divididos entre os cinco primeiros classificados: 5.000 euros para os vencedores; 4.000 para os segundos classificados; 3.000 para os terceiros; 2.000 para os quartos e 1.000 euros para os quintos. Note-se que 50% dos prémios assumem a forma de vouchers para produtos oficiais Stellantis Motorsport.

Quanto à Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, esta co-organização, desde 2018, da Peugeot Portugal e da Peugeot Espanha, assume novos moldes, embora mantenha a sua essência de base, com metade das provas em cada país e uma divisão equitativa entre terra e asfalto.

Para a mesma pontuará o Rali Terras d’Aboboreira(terra) e o Rali Vinho da Madeira (asfalto), do lado luso, juntando-se-lhes o Rally Rías Baixas(asfalto) e o Rally RACC Catalunya – Costa Daurada (terra), ambas parte do Desafio Peugeot em Espanha.

Calendários Para 2024

Peugeot Rally Cup Portugal

Data Evento Região Piso

1: 15-16 março Rali Casinos do Algarve Algarve Terra

2: 26-27 abril Rali Terras d’Aboboreira Amarante Terra

3: 21-22 junho Rali de Castelo Branco Castelo Branco Asfalto

4: 01-03 agosto Rali Vinho Madeira Madeira Asfalto

5: 13-14 setembro Rali da Água Transibérico Chaves – Verín Chaves / Verín Asfalto

Peugeot Rally Cup Ibérica

Data Evento Região Piso

1: 26-27 abril Rali Terras d’Aboboreira Amarante (Portugal) Terra

2: 05-06 julho Rally Rías Baixas Vigo (Espanha) Asfalto

3: 01-03 agosto Rali Vinho da Madeira Madeira (Portugal) Asfalto

4: 18-19 outubro RallyRACCCatalunya Salou (España) Terra