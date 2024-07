Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica no Rali da Madeira

Pouco mais de um mês após a última prova da Peugeot Rally Cup Portugal e Peugeot Rally Cup Ibérica, eis que os “Leões” dos ralis se aprestam para mais um confronto duplo, desta feita nos troços de asfalto da “Pérola do Atlântico”.

São, desta feita, 15 os Peugeot 208 Rally4 inscritos no Rali Vinho Madeira, prova que se corre de 1 a 3 de agosto próximo. Será o quarto de cinco ralis da contenda portuguesa e a terceira e penúltima jornada do confronto ibérico.

Na Peugeot Rally Cup Portugal as contas para o título estão bem equilibradas, havendo oito pontos entre Hugo Lopes, o atual líder, e Pedro Pereira, ou 22 pontos a separá-lo de João Andrade (5º classificado), com Ricardo Sousa e Guilherme Meireles de permeio.

Também na Peugeot Rally Cup Ibérica, a vantagem pontual pende, neste momento, para Hugo Lopes, tendo atrás de si e igualmente a oito pontos, o espanhol Miguel Gutiérrez e, a 18 pontos, Unai de la Dehesa, que é o atual líder do equivalente troféu Desafio Peugeot, que se corre em Espanha. Acrescente-se que as equipas dos competitivos 208 Rally4 também irão lutar pelas melhores posições do escalão das 2 Rodas Motrizes (2RM), quer à geral do rali madeirense, quer no âmbito do CPR 2024.

Os penúltimos encontros dos troféus português e ibérico

Pela segunda vez este ano, um rali corrido em solo nacional será simultaneamente pontuável para a Peugeot Rally Cup PortugalL e Ibérica. Tal aconteceu no início de 2024, nos troços continentais do Rali Terras d’Aboboreira, e volta a repetir-se, agora em especiais de além-mar, no Rali Vinho Madeira, uma das provas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e que estará na estrada de 1 a 3 de agosto próximo.

Este rali de dupla valência será, aliás, a penúltima contenda quer do troféu português começando, assim, a ser a altura de se deitarem contas à vida, definindo-se as melhores estratégias para os Grandes Prémios reservados aos que, no final da época, se sagrarem ‘Campeões’ nos respetivos confrontos: em Portugal, um rali do CPR 2025, com uma viatura Rally2; no campeonato ibérico, uma época no Europeu de Ralis 2025, com um Rally4, ou num campeonato (português ou espanhol), com um Rally2, estando sempre na equação o uso de viaturas do universo Stellantis Motorsport.

Nesse capítulo e olhando-se para a lista de inscritos deste Rali Vinho Madeira encontram-se quase todos os nomes que, desde o início das contendas de 2024, se têm confrontado nos troços de ambos os lados da fronteira, juntando-se-lhes aqui três equipas madeirenses. São 15 equipas preparadas para a viagem insular, e em termos de pilotos, as atenções recaem, muito naturalmente, em Hugo Lopes, o atual líder de ambos os troféus, piloto que este ano montou um duplo projeto na nova Peugeot Rally Cup Portugal e dando continuidade à versão Ibérica, fruto da vitória em 2023 no Rally&You Portugal, iniciativa apoiada pela FPAK. Atrás dele há um mix de jovens leões e pilotos de maior experiência e origens diversas, entre portugueses, espanhóis e uma dupla da Turquia, já habitués de um ou do outro troféu. Ao habitual lote de concorrentes da copa portuguesa juntam-se três pilotos madeirenses – os experientes Vitor Sá, João Sousa e Pedro Mendes Gomes – os quais irão, decerto, dar muitas dores de cabeça aos homens que habitualmente buscam os melhores lugares e resultados no troféu nacional.

Quem destrona Lopes, atual líder de ambos os troféus?

Para além de quem vai vencer o Rali Vinho Madeira, no troféu português e no ibérico, é esta uma das perguntas que se impõe neste rali de duplo estatuto e que é o penúltimo de ambas as contendas na temporada de 2024.

Na Peugeot Rally Cup Portugal, Lopes conta com 8 pontos de vantagem sobre o jovem Pedro Pereira e 9 pontos sobre Ricardo Sousa (que por motivos pessoais não pode deslocar-se à Madeira), mais 19 sobre Guilherme Meireles e 22 pontos sobre João Andrade. São tudo distâncias que um lugar no pódio final poderá anular, ainda para mais porque este rali conta com um fator de multiplicação, de 1,2 pontos. Ou seja, os normais 25 pontos da vitória, os 20 do 2º lugar ou os 17 do 3º posto irão aqui valer 30, 24 e 20,4 pontos, respetivamente, cálculo que se prolonga ao longo das pontuações de todo o top-10. Há, ainda, que não esquecer os 3-2-1 pontos a distribuir aos três mais rápidos no troço que serve de Power Stage, e que são igualmente abrangidos pelo fator de multiplicação. É também de 8 pontos a vantagem pontual que Lopes tem sobre Miguel Gutiérrez, o seu mais direto adversário na Peugeot Rally Cup Ibérica, espanhol que, por sua vez, tem a 10 pontos de distância o seu compatriota Unai de la Dehesa, atual líder do equivalente Desafio Peugeot, troféu semelhante que se corre no âmbito do SuperCampeonato de España de Rallyes. Acrescente-se que no troféu ibérico não há fator de multiplicação, mantendo-se inalteradas as pontuações atribuídas, nas posições finais do rali e na Power Stage.

Lista de Inscritos

3ª prova da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2024

4ª prova da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL 2024

Nº Piloto (País) Júnior * Navegador (País) Nota

34 Vitor Sá (POR) – Rui Rodrigues (POR) Só PRCP

35 Hugo Lopes (POR) Júnior Valter Cardoso (POR) PRCI e PRCP

36 Miguel G Gutierrez (ESP) – Osel Román PRCI e PRCP

37 Pedro Pereira (POR) Júnior João Aguiar (POR) Só PRCP

38 Unai de la Dehesa (ESP) Júnior Daniel Sosa PRCI e PRCP

39 Guilherme Meireles (POR) Júnior Pedro Alves (POR) PRCI e PRCP

40 Pedro Silva (POR) – Roberto Santos (POR) PRCI e PRCP

41 Diogo Marujo (POR) Júnior Jorge Carvalho (POR) PRCI e PRCP

42 Luis Morais (POR) – Alexandre Rodrigues (POR) Só PRCP

43 Can Alakoç (TUR) Júnior Ivo Pükis (LAT) PRCI e PRCP

44 Iago Gabeiras (ESP) – Ian Quintana (ESP) PRCI e PRCP

45 Manuel Pereira (POR) – Pedro Magalhães (POR) Só PRCP

46 Rafael Rego (POR) Júnior Ana Gonçalves (POR) PRCI e PRCP

47 Pedro M Gomes (POR) – Bruno Fernandes (POR) Só PRCP

48 João Sousa (POR) – Filipe Fernandes (POR) PRCI e PRCP