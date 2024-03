Peugeot Rally Cup Portugal arranca com 12 equipas no Rali do Algarve | AutoSport

Ascende a uma dúzia o número de equipas que irá alinhar no Rallye Casinos do Algarve, a primeira prova da nova Peugeot Rally Cup Portugal, iniciativa de promoção e de lançamento de novos valores para os ralis com assinatura da Stellantis Motorsport.

Será nos troços em terra solta do barlavento algarvio que os 12 Peugeot 208 Rally4 se irão apresentar neste que é o encontro inaugural de 2024. Estão preparados a 100% para que as respetivas equipas possam lutar pela vitória nesta jornada também pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis e para o escalão 2RM(2 Rodas Motrizes). Esperam-nos 104,94 quilómetros cronometradas em 9 Especiais, integradas num percurso total de 383,29 km.

Este primeiro confronto do ano terá jovens valores, alguns com provas dadas aos comandos do 208 Rally4,e outros de curriculum mais vasto. Todos assumem o mesmo objetivo final, a vitória, de modo a somarem o maior número de pontos, apontando, no final da época, à conquista do título de ‘Campeão’ e do correspondente Grande Prémio Final.

A bandeirada de partida da nova Peugeot Rally Cup Portugal será dada a partir das 14h30 desta sexta-feira, dia 15 de março, quando se iniciar o Rallye Casinos do Algarve,prova também pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e para a categoria paralela de 2 Rodas Motrizes, onde se inserem os competitivos Peugeot 208 Rally4 que lhe servem de base.

Para esta prova inaugural perfilam-se 12 equipas,entre jovens leões e pilotos de mais ampla experiência, tendo como elemento comum a utilização dessas máquinas com assinatura Stellantis Motorsport, todos apontando ao melhor resultado. Naturalmente que todos visam os mais apetecíveis lugares de pódio, que lhes permitirão somar um maior número de pontos (e prémios monetários), começando, assim, a solidificar o percurso que os poderá levar até ao título de “Campeões” e ao correspondente Grande Prémio Final, um rali do CPR 2025 aos comandos de uma viatura Rally2 da Stellantis Motorsport.

Decorrendo entre sexta-feira e sábado (dias 15 e 16 de março), a prova do Clube Automóvel do Algarve terá o quartel-general no Hotel Algarve Casino, em Portimão, e o Parque de Assistência e o Parque Fechado na Fatacil, na região de Lagoa.

Em termos de estrutura compõe-se por duas Etapas, divididas por quatro secções e integrando 9 Especiais de Classificação (104,94 km cronometrados), três delas percorridas por duas vezes, mais dois troços de passagem única e ainda uma Super Especial, na noite de sexta-feira,percurso que,no seu conjunto, soma um total de 383,29 quilómetros.