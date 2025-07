Peugeot Rally Cup: Madeira é o próximo destino

O Rali da Madeira, organizado pelo Club Sports Madeira, é uma das provas mais tradicionais do Campeonato de Portugal de Ralis e também conta para o FIA European Rally Trophy. Esta edição decorre entre 31 de julho e 2 de agosto, com 13 troços de asfalto totalizando 177,56 km cronometrados. A prova é válida para a PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA e para a PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL 2025, contando com 15 PEUGEOT 208 Rally4 inscritos: dez equipas portuguesas, quatro espanholas e uma do Uruguai.

Na taça ibérica, os líderes Giovanni Fariña e Alejandro Rodriguez são os favoritos, após vencerem no Rallye Rías Baixas. Outros fortes candidatos incluem Alex Español, Henrique Moniz (agora com Jorge Dinis como navegador) e Ricardo Sousa, todos separados por apenas 14 pontos. Miguel García também é apontado como potencial surpresa, após um pódio na última prova.

Na taça portuguesa, destaque para os líderes Ricardo Sousa / Luís Marques, com 17 pontos de vantagem sobre Moniz e 18 sobre Sérgio Dias. Outras duplas promissoras incluem Rafael Rêgo / Ana Gonçalves, Gil Antunes / Diogo Correia, além dos jovens Iago Gabeiras e Guilherme Meireles. A estreia da dupla local Sandro Teixeira / João Neves, experientes nos troços madeirenses, também gera expectativa.

Lista de Inscritos

Nº Piloto Júnior * Navegador Equipa 34 Ricardo Sousa – Luís Marques Prolama 36 Giovanni Fariña Júnior Alejandro Rodriguez One Racing 37 Henrique Moniz – Jorge Diniz Domingos Sport 38 Alex Español Júnior Borja Odriozola Puzzle Motor 39 Sérgio Dias – Bruno Abreu PT Racing 41 Gil Antunes – Alexandre Ramos Domingos Sport 42 Sandro Teixeira João Neves – 43 Iago Gabeiras – Ian Quintana ROQ Motorsport 44 Miguel García – Osel Roman – 45 Guilherme Meireles Júnior Pedro Alves Racing 4 You 47 Filipe Nogueira – Pedro Figueira Fernando C Motorsport 48 Rafael Antunes – Nuno Batalha PT Racing 49 Nahuel Barba – Santiago Cabrera TRS 50 Francisco Custodio Júnior Paulo Marques MNE 58 Rafael Rêgo Júnior Ana Gonçalves The Racing Factory

Itinerário

Sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2025, o Rali da Madeira volta a afirmar-se como uma das competições mais emblemáticas do calendário nacional. A prova, que decorre entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, é igualmente pontuável para o FIA European Rally Trophy (ERT) e integra ainda outras séries nacionais, como a PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL e a PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, sob a égide da Stellantis Motorsport.

A estrutura da prova compreende duas Etapas, seis Secções e treze Provas Especiais de Classificação, num total de 177,56 quilómetros cronometrados, incluídos num percurso global de 638,07 quilómetros, maioritariamente em asfalto técnico e desafiante, como é característico dos troços madeirenses.

Com o quartel-general localizado na Escola Profissional Atlântico, no Edifício Marina Fórum, em plena Avenida Arriaga, no Funchal, o rali arranca oficialmente na quinta-feira, dia 31 de julho, com a realização da Super Especial Cidade do Funchal, uma classificativa urbana com 2,18 km, que tem início marcado para as 19h30. Esta primeira secção de abertura, de carácter mais festivo, oferece aos milhares de espetadores a oportunidade de assistir de perto às evoluções das equipas no centro da cidade.

A competição prossegue na sexta-feira, dia 1 de agosto, sendo composta por duas passagens por três troços distintos: Campo de Golfe (10,47 km, com passagens às 10h25 e 15h20), Palheiro Ferreiro (22,06 km, às 11h10 e 16h05) e Santana (14,14 km, às 12h20 e 17h15). A quilometragem competitiva desta etapa totaliza 93,34 km, distribuídos por seis classificativas que combinam zonas rápidas, secções técnicas e variações altimétricas que desafiam a afinação dos carros e a concentração dos pilotos.

No sábado, 2 de agosto, o percurso do último dia inclui novamente três troços distintos, também percorridos em dupla passagem: Ponta do Sol (15,20 km, às 10h25 e 15h10), Calheta (14,45 km, às 11h15 e 16h00) e Rosário (11,37 km, às 12h40 e 17h25), sendo esta última classificativa a Power Stage, que atribui pontos adicionais para os campeonatos em disputa. A quilometragem cronometrada desta etapa é de 82,04 km, completando-se assim os 177,56 km competitivos da prova.

A cerimónia do pódio está prevista para as 18h30, na Avenida do Mar, junto à Praça do Povo, encerrando oficialmente o rali, com entrada imediata em Parque Fechado às 18h40.

O Rali da Madeira 2025 mantém assim a sua tradição de prova de elevado prestígio técnico e desportivo, aliando troços seletivos a uma envolvente única, onde o público desempenha, como sempre, um papel central no espetáculo.