Rali de Portugal, Pedro Antunes: “ainda numa fase da adaptação do 208 Rally4 à terra, e a confiança ainda não está a 100%” (áudio) | AutoSport

Pedro Antunes/Paulo Antunes (Peugeot 208 Rally4) começaram mal a prova com um furo, ainda recuperaram, mas não foram além do quarto lugar, mesmo depois dos Comissários lhe terem revisto um tempo em que passou 16 Km atrás doutro concorrente sem o conseguir passar. O tempo foi revisto, mas ficou a três segundos do pódio.