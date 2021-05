Peugeot Rally Cup Ibérica volta a Arganil | AutoSport

O Vodafone Rally de Portugal marca a segunda prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021.

A prova é, a exemplo do CPR, disputada em 8 PEC num total de 122.88 Km cronometrados. Estão inscritas 17 equipas, as mesmas que se apresentaram à partida do Rali Terras d’Aboboreira, e entre elas, seis portuguesas.

A dupla espanhola Óscar Palomo/José Pintor venceu a primeira prova, o Rali Terras d’Aboboreira, um rali que teve várias trocas de líder, com Miguel Campos e Paulo Lopes a lutar pelo triunfo até ao fim. Alberto Monarri e Ángel Vela, fecharam o pódio.

No top 5 da competição estão para já três equipas lusas, Miguel Campos em segundo, e ainda Hugo Lopes e Pedro Almeida. Ao plantel juntam-se ainda Ernesto Cunha, Ricardo Sousa e Carlos Fernandes. São várias as duplas que já correram nos troços desta prova, em 2019, no Rali de Portugal, mas o melhor conhecedor dos troços de Arganil é Miguel Campos, que disputou várias vezes a prova entre 1997 e 2000.