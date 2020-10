Peugeot Rally Cup Ibérica: Vitória de Alejandro Cachón

Terminou ao início da noite na cidade de Oviedo, a terceira prova pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica, o Rally Blendio Princesa de Astúrias.

Esta primeira prova da temporada em solo espanhol foi totalmente dominada pelos pilotos locais, com particular destaque para a dupla Alejandro Cachón/Alejandro Lopez, líderes da primeira à última especial, tirando total proveito do facto de “jogarem em casa” e , assim, terem um conhecimento enorme dos troços desta prova, tendo juntado ao triunfo na competição animada pelos Peugeot 208 Rally 4 um magnífico oitavo lugar à geral.

Cachón entrou forte e desde cedo construiu uma vantagem que lhe permitiu mais tarde limitar-se a gerir a vantagem, tendo ganho com quase 18 segundos de avanço sobre o segundo classificado da Peugeot Rally Cup Ibérica, o também espanhol Joseph Bassas, acompanhado Alex Coronado. Os terceiros melhores “leões” foram Alvaro Muñiz/Javier Martinez, que chegaram ao final da prova com um atraso de 27 segundos para o líder.

Pedro Almeida/Hugo Magalhães asseguraram o sétimo posto na Peugeot Rally Cup Ibérica, e foram assim a melhor formação lusa neste rally, posição que herdaram após o abandono de Pedro Antunes/Pedro Alves na última, que ocupavam na altura o último lugar do pódio na competição.

Classificação:

1º Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Peugeot 208 Rally 4), 1h20m04,4s

2º Joseph Bassas/Alex Coronado (Peugeot 208 Rally 4), 1h20m22,0s

3º Alvaro Muñiz/Javier Martinez (Peugeot 208 Rally 4), 1h20m31,4s