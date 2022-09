Peugeot Rally Cup Ibérica, Rallye Villa de Llanes: Ruiloba/Blanco asseguram vitória por 1 décimo de segundo | AutoSport

Apenas um décimo de segundo fez a diferença entre os dois primeiros classificados do Rallye Villa de Llanes, quinta e penúltima prova da Peugeot Rally Cup Ibérica. Durante 11 Especiais e 145 quilómetros cronometrados Diego Ruiloba/Andrés Blanco e Óscar Palomo/Ángel Vela deram tudo o que tinham, numa luta muito particular que teve um final de tirar a respiração. Ruiloba e Palomo entraram na décima primeira e última especial com 12,2 segundos a separá-los, com vantagem para o primeiro. De faca nos dentes, Palomo partiu em busca do prejuízo, recuperando 12,1 segundos, ficando, assim, a apenas 0.01s do vencedor da prova. Foi o culminar de uma luta que durou do primeiro ao último metro deste rali de asfalto das Astúrias, parte dele molhado por chuva intensa, a que ambas as equipas se entregaram, alheando-se dos demais, querendo aproveitar, em pleno, o fator de multiplicação que este rali encerrava e que lhes engrossou o pecúlio de pontos acumulado, adiando para a Catalunha a atribuição dos títulos de 2022.

Quanto a portugueses, Ricardo Sousa/Luís Marques foram quintos da geral, duas posições à frente de Ernesto Cunha/Rui Raimundo, num rali complicado em que comprometeram boas pontuações e, com isso, as suas pretensões aos títulos.

Óscar Palomo/Ángel Vela venceram seis das onze Especiais do rali, incluindo a Power Stage, e Diego Ruiloba/Andrés Blanco o mais rápido nos restantes cinco troços.

Palomo entrou a vencer a ES1, levando à imediata resposta de Ruiloba com os melhores registos na ES2 e na ES3. Partindo do 2º lugar, com uma desvantagem de 3,6 segundos para o seu adversário, Palomo iniciou o segundo dia a vencer os 19,98 km de Nueva 2 (ES4), recuperando, com isso, a liderança do rali, para repetir, depois, o feito na dupla passagem pelos 11,42 km de La Tornería (ES6 e ES9) e mais tarde, nos 21,98 km de Cobijeru 1 (ES8), troço que serviu de Power Stage e onde acumulou mais uns pontos.

Por seu turno, Ruiloba começou por respondeu a Palomo no segundo troço da manhã, ao ser o mais rápido nos 14,40 km de Altu’l Fitu (ES5), onde voltou a reclamar para si a liderança da classificação. Uma posição que Ruiloba não mais perderia até final, resultado de um sólido conjunto de registos, nomeadamente nas duas passagens por Alles (7,94 km, ES7 e ES10). Ou seja, cinco melhores tempos para Ruiloba e outros cinco para Palomo à chegada à derradeira classificativa – Cobijeru 2 (ES11) – e separados por 12,2 segundos, com vantagem para o primeiro. Só que Palomo ainda acreditou ser possível e recuperou 12,1 segundos ao seu adversário, ou seja, falhou o objetivo último pelo tal décimo de segundo.

Catalunha vai decidir títulos

Será, assim, na sua derradeira prova – o RallyRACC Catalunya – Costa Daurada / Rally de España – que se ficarão a conhecer os ‘Campeões’ de 2022 da Peugeot Rally Cup Ibérica, palco da penúltima jornada do Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC), de que a copa ibérica irá aproveitar os seus dois primeiros dias (quinta e sexta-feira; dias 20 e 21 de outubro) para a definição dos seus resultados.

São quatro os pilotos em luta pelo título e três os pretendentes ao troféu de Navegadores, nomes que se espera marquem presença numa prova que, à semelhança deste Rallye Villa de Llanes, voltará a atribuir pontuações aumentadas por um fator de multiplicação.

Começando pelos Pilotos, Diego Ruiloba soma um total de 91,40 pontos, Óscar Palomo tem 78,60, Ernesto Cunha soma 63,60, num título que, matematicamente, pode ser alcançado por Roberto Blach (60,00 pontos), ainda que tal só possa acontecer se, na Catalunha, houver uma hecatombe entre os que estão à sua frente. Fora dessa luta, mas ainda com hipótese de escalar algumas posições, estão Ricardo Sousa (47,40), Andres Marieyhara (42,00) e José Loureiro (40,00). A fechar o presente top-10 estão Iago Gabeiras (29,00 pontos), Luis Morais (24,00) e César Palácio (20,40).

Entre os Navegadores, o atual ranking apresenta-se assim: Andrés Blanco tem 91,40 pontos, sendo seguido por Rui Raimundo (63,60) e por Mauro Barreiro (60,00), os únicos que, indo à Catalunha, poderão lutar pelo galardão. Seguem-se Javier ‘Xavi’ Moreno (50,00), Luis Marques (47,40), Ariday Bonilla (42,00) e Valter Cardoso (40,00), fechando-se os ‘10 mais’ com Ángel Vela (27,60), Alejandro ‘Jandrin’ Lopez (27,00) e Helena Maia (24,00), a mais pontuada entre as representantes femininas da copa.

Quanto às Equipas, a Mavisa lidera com 110 pontos, apenas mais um do que a Terra Training (109) e mais seis do que a Racing Factory (104), surgindo depois a TRS (100 pontos). A fechar o grupo está a Prolama Competição & Aventura, com 47 pontos.

PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2022 – RALLYE VILLA DE LLANES

CLASSIFICAÇÃO GERAL (Final)*

1º Diego Ruiloba (1º Junior) / Andrés Blanco, 1h39m02,4s

2º Óscar Palomo (2º Junior) / Ángel Vela, 0,1s

3º César Palácio / David de la Puente, a 1m52,8s

4º Roberto Blach (3º Junior) / Mauro Barreiro, a 2m13,7s

5º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 3m55,4s

6º Adriá Serratosa / Anna Tallada, a 6m47,1s; 7º Ernesto Cunha / Rui Raimundo, a 7m06,5s; 8º Luis Martínez / Javiera ‘Javi’ Monserrat, a 13m18,1s.

Abandonos: Andres Marieyhara / Ariday Bonilla (Shakedown); Ferrán Ameyrich (Junior) / Eric Bellver (ES4); Santiago Garcia (Junior) / Nestor Casal (ES4).

Todos em PEUGEOT 208 Rally4