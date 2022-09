Peugeot Rally Cup Ibérica, Rallye Villa de Llanes: Diego Ruiloba/Andrés Blanco na frente | AutoSport

Depois de realizadas as três especiais da 1ª Etapa do 45º Rallye Villa de Llanes, quinta prova pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica, a dupla Diego Ruiloba/Andrés Blanco lideram a classificação, tendo sido os mais rápidos em dois dos troços, deixando Óscar Palomo/Ángel Vela, seus adversários à vitória e aos títulos, a 3.6s de desvantagem.

No terceiro posto está a dupla de estreantes César Palácio/David de la Puente, a 27,9 segundos dos líderes.

Entre os concorrentes portugueses no Rallye Villa de Llanes, Ricardo Sousa/Luís Marques ocupam o 5º lugar provisório, a pouco mais de 8 segundos de Roberto Blach / Mauro Barreiro (4º da geral), e Ernesto Cunha/Rui Raimundo tiveram um início para esquecer, terminando o dia na 9ª posição, o que coloca em perigo o 2º lugar no ranking de pontos em que iniciaram esta penúltima prova da copa 2022.

Depois das duas duplas que lideram o rali terem sido as mais rápidas do Shakedown, na ES1, nos 19.98km de Nueva, os mais rápidos foram Palomo/Vela, impondo-se por 3,5 segundos a Ruiloba/Blanco. Seguiu-se o bem mais pequeno troço Los Carrilles (ES2), onde os dois melhores tempos ficaram para Ruiloba e Palomo, com o primeiro a recuperar nos seus 6,7 km todo o tempo perdido na ES1, assumindo, com isso, a liderança provisória do rali. O terceiro melhor tempo ficou, desta feita, para Sousa, com Cunha a repetir o nono tempo do ES1. O primeiro dia terminaria com o troço de Llanes (ES3), sendo que nos seus apenas 1,84 km foi Ruiloba a reforçar o estatuto, batendo Palomo por 2,6 segundos e Roberto BLach / Mauro Barreiro por 3,7 segundos. Sem alterações, Sousa voltou a ser o 5º mais rápido e Cunha o 9º.

Contabilizados os tempos destas três especiais, de um total de 11 previstas, o top-3 desta quinta e penúltima prova de 2022 está assim ordenado: 1º Diego Ruiloba; 2º Óscar Palomo, a 3,6 segundos; 3º César Palácio, a 27,9 segundos. Mas ainda há muito para se correr neste sábado, numa etapa com 117,06 quilómetros cronometrados. De manhã repetem a passagem por Nueva (19,98 km) e fazem o troço de Altu’l Fitu (14,40 km); de tarde irão cumprir, por duas vezes, os troços de La Tornería (11,42 km), Alles (7,94 km) e Cobijeru (21,98 km), sendo a primeira volta desta última a Power Stage do rali, atribuindo-se pontos extra às três equipas mais rápidas. O final do rali, com a respetiva consagração dos vencedores, está agendado para às 19h20.



PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2022 – RALLYE VILLA DE LLANES

CLASSIFICAÇÃO GERAL (APÓS ES3)*

1º Diego Ruiloba (1º Junior) / Andrés Blanco, 19m58,8s

2º Óscar Palomo (2º Junior) / Ángel Vela, 3,6s

3º César Palácio / David de la Puente, a 27,9s

4º Roberto Blach (3º Junior) / Mauro Barreiro, a 39,6s

5º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 48,0s

6º Ferrán Ameyrich (4º Junior) / Eric Bellver, a 1m03,4s; 7º Santiago Garcia (5º Junior) / Nestor Casal, a 1m14,0s; 8º Adriá Serratosa / Anna Tallada, a 1m32,6s; 9º Ernesto Cunha / Rui Raimundo, a 1m51,4s; 10º Luis Martínez / Javiera ‘Javi’ Monserrat, a 2m29,4s.

Abandonos: Andres Marieyhara / Ariday Bonilla (Shakedown); por confirmar o regresso em SuperRally.

Todos em PEUGEOT 208 Rally 4