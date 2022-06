Peugeot Rally Cup Ibérica: Rallye Ourense vai hoje para a estrada | AutoSport

São uma dúzia os Peugeot 208 Rally 4 preparados para a estreia em asfalto da Peugeot Rally Cup Ibérica. Terminada que está a fase de terra da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, composta pelos ralis portugueses Serras de Fafe, Mortágua e Vodafone Rally de Portugal, seguem-se no calendário da copa outras tantas provas, todas em pisos de alcatrão e do outro lado da fronteira ibérica, a começar pelo Rallye Ourense, que vai para a estrada hoje e amanhã.

São, desta feita, 12as equipas inscritas na jornada de estreia em pisos de asfalto, incluindo todos os vencedores dos anteriores três ralis em terra da copa 2022, Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno (Serras de Fafe),Diego Ruiloba / Andrés Blanco (Mortágua) e AndresMarieyhara / AridayBonilla (Vodafone Rally de Portugal) – e que, por isso, serão os mais naturais candidatos a nova vitória, resultado que os poderá colocar mais perto do título de ‘Campeões’ desta Temporada 5 da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Mas há nove outros Peugeot 208 Rally4 inscritos num grupo composto por sete equipas 100% locais mais uma mista, com piloto uruguaio e navegador espanhol.Apesar de correrem em casa, terão, como habitualmente, oposição portuguesa, assente em quatro equipas.

Com duas etapas, uma na tarde e noite de hoje (sexta-feira) e a segunda ao longo do dia de sábado, esta 55ª edição do Rallye de Ourense terá uma distância total de 489,49 km, dos quais 145,96 cronometrados, correspondentes aos seus onze troços (cinco de dupla passagem e mais uma super-especial).

Em termos pontuais, a vantagem é, à data, da dupla Diego Ruiloba / Andrés Blanco, com 59 pontos, apenas mais 5 pontos do que Ernesto Cunha / Rui Raimundo. Seguem-se Andrés Marieyhara /BonillaAriday (42 pontos), José Loureiro / Valter Cardoso (34) e Óscar Palomo/‘Xavi’ Moreno (25), grupo que, à semelhança dos demais, visa o apetecível Grande Prémio reservado para os ‘Campeões’ de 2022, no final desta Temporada a Peugeot Rally Cup Ibérica.

Assumindo uma estrutura diferente das anteriores edições, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2022 apostou, nesta sua Temporada 5, em iniciara copa com uma fase de terra, toda ela corrida em Portugal, realizando, depois, uma segunda metade do ano em pisos de asfalto, com os confrontos a terem lugar do outro lado da fronteira.

Terminada a fase lusa em terra, houve três vencedores em outros tantos ralis. Não demonstrando qualquer pejo em cantar vitórias num país que não o seu, os espanhóis Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno impuseram-se no Serras de Fafe, resultado que os seus conterrâneos Diego Ruiloba / Andrés Blanco alcançaram em Mortágua.Do outro lado do Atlântico veio o uruguaio Andres Marieyhara que, com o seu navegador espanhol Ariday Bonilla, criou a surpresa, impondo-se no Vodafone Rally de Portugal.

Todos estão em luta pelos títulos de 2022, de Pilotos e Navegadores, voltando a encontrar-se no Rallye de Ourense neste fim de semana, o primeiro de três ralis de asfalto espanhóis. A vantagem pontual é hoje da dupla Ruiloba/ Blanco (59 pontos), frente a Ernesto Cunha / Rui Raimundo (54 pontos) – à data os melhores representantes portugueses – sendo seguidos de Marie Yhara/Bonilla (42 pontos).

Nº Piloto Nacionalidade Navegador Nacionalidade

15 FerranAmeyrich Espanha Eric Bellver Espanha

16 Diego Ruiloba Espanha Andrés Blanco Espanha

17 Roberto Blach Espanha Mauro Barreiro Espanha

18 Santiago Garcia Espanha Nestor Casal Espanha

19 Raul Hernandez Espanha Rodrigo Sanjuan Espanha

20 Ernesto Cunha Portugal Rui Raimundo Portugal

21 AndresMarieyhara Uruguai AridayBonilla Espanha

22 José Loureiro Portugal Valter Cardoso Portugal

23 Óscar Palomo Espanha Javier ‘Xavi’ Moreno Espanha

24 Ricardo Sousa Portugal Luis Marques Portugal

25 Luis Morais Portugal Paulo Silva Portugal

26 lago Gabeiras Espanha Alejandro ‘Jandrin’ López Espanha