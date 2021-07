Peugeot Rally Cup Ibérica/Rally de Ourense: Triunfo de Álvaro Muniz | AutoSport

Correu-se, entre ontem e hoje, na região da Galiza, o Rally de Ourense, prova em que Álvaro Muñiz e Javier Martínez somaram a primeira vitória da presente época da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Imprimindo um bom andamento, a dupla do Peugeot 208 Rally4 #25 começou por dominar os acontecimentos na 1º Etapa, vencendo todos os seus quatro troços, acumulando uma vantagem que, no segundo dia lhes permitiu controlar o ímpeto dos adversários, garantindo, pelo caminho, melhores tempos em três das seis especiais de asfalto deste segundo e último dia de rali.

Para além do 1º lugar nesta que foi a primeira incursão do ano por terras de Espanha, um resultado já de si excelente, garantiram uma excelente 4ª posição à Geral do evento do Supercampeonato de Espanha de Ralis 2021, somando-lhe ainda o troféu reservado aos veículos de duas rodas motrizes.

A Peugeot deixou, aliás, uma marca substancial no top-10 do rali, com cinco unidades do competitivo 208 Rally4, para além de ter colocado nove exemplares nos 10 mais da categoria 2WD.

Neste que foi o terceiro confronto da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021,o primeiro em troços de alcatrão, o 2º lugar ficou para Alejandro Cachón / Alejandro ‘Jandrin’ Lopez, deixando para Alberto Monarri / Ángel Vela o mais baixo do pódio. Pedro Almeida e Hugo Magalhães foram os melhores portugueses, terminando na 6ª posição.

Finda a primeira metade desta Temporada 4 da Peugeot Rally Cup Ibérica, uma coorganização da Peugeot Portugal e da Peugeot Espanha, Alberto Monarri (Pilotos) e Ángel Vela (Navegadores) mantêm as suas posições de líderes, frente a uma comitiva que voltará a encontrar-se no Rally Princesa de Asturias, jornada também em pisos de asfalto a ter lugar nos dias 10 e 11 de setembro próximo.



Dividido pelo final da tarde e início de noite de ontem (sexta-feira) e pela manhã e tarde de hoje, o Rally de Ourense dividiu-se, competitivamente, em dois grupos distintos de concorrentes, os quatro que discutiram entre si uma potencial vitória no rali e os restantes onze, apenas entregues a lutas por posições à geral e pelas respetivas pontuações, esperando que os homens da frente tivessem algum contratempo.

Os lugares da frente foram sempre discutidos pelas mesmas quatro duplas espanholas, dividindo entre si os melhores tempos nos 10 troços que compunham (XX km cronometrados), compondo-se de Álvaro Muñiz / Javier Martínez, Óscar Palomo / José Pintor, Alberto Monarri / Ángel Vela e ainda Alejandro Cachón / Alejandro ‘Jandrin’ Lopez, eles que à partida deste rali lideravam os rankings de Pilotos e Navegadores da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, posições de que não pretendiam abdicar.

No final do Rally de Ourense, o escalonamento acima – decorrente das posições alcançadas na ES 1 – alterava-se só um pouco, embora não ao nível da (praticamente) incontestada vitória de Muñiz / Martinez, eles que foram líderes da prova de fio a pavio e os melhores em 7dos 10 troços disputados, acrescendo, com isso 3,5 pontos adicionais ao pecúlio de 25 pontos que lhes foi atribuído pela vitória. Logo atrás do seu Peugeot 208 Rally4, a batalha pelo 2º lugar mostrou-se bastante aguerrida, posição que viria a ser conquistada por Cachón / ‘Jandrin’, ficando o 3º posto para Monarri / Vela, que num último esforço conseguiu relegar, para fora do pódio, uns desconsolados adversários Palomo / Pintor.

Noutro contexto evoluíram os restantes 11 concorrentes da copa, com os demais conterrâneos, mais o grupo de cinco equipas portuguesas que se deslocaram à Galiza, para esta primeira prova de asfalto da copa2021, coorganizada pela Peugeot Portugal e Peugeot Espanha e cuja logística no terreno é assegurada pela Sports & You. Foram aqui duas as equipas em destaque –Carlos Fernandes / Valter Cardoso e Pedro Almeida / Hugo Magalhães – ainda que com resultados finais diametralmente opostos, já que o então líder destacado desse grupo luso foi obrigado a desistir no final do primeiro dia, entregando o testemunho aos adversários.

A consagração dos vencedores fez-se ao final da tarde no Jardín del Posío, em pleno centro da cidade de Ourense, sendo naturalmente de festa a disposição dos vencedores: “Foi um rali muito bom, muito disputado por quatro equipas, pois que para além da minha vitória, quem também ganhou foi a própria copa. Foram lutas ao segundo entre todos, sem que se verificasse qualquer problema técnico com nenhum de nós, pelo que foi só andar e assegurar o espetáculo”, referiu Álvaro Muñiz, da equipa Race Seven. Quanto aos objetivos para a próxima prova, agora que o piloto ascendeu ao 2º lugar na tabela de pontos da copa, “o rali das Astúrias será bem mais difícil, pois os troços de asfalto são muito específicos e alguns como o Cachón são muito fortes lá, sendo prova a sua vitória no ano passado, pelo que vamos tentar adotar um bom ritmo, pelo menos igualar o 3º lugar que conseguimos há um ano”.

Por seu turno, Alejandro Cachón sublinhou:“Foi um rali muito disputado ao longo dos dois dias, em que seria melhor ter sido primeiro, objetivo que não consegui, pelo que este 2º lugar também é um bom resultado. Segue-se, em setembro, o Rali Princesa das Astúrias, o nosso rali de casa, pelo que nada pode falhar aí, para que possa repetir o 1º lugar de há um ano”.

Por fim, o 3º classificado Alberto Monarri“foi uma luta muito bonita, num rali em que se imprimiu um ritmo altíssimo, numa luta entre quatro pilotos. Embora pense que o 2º lugar era possível, estou contente com o resultado, que nos permitiu somar importantes pontos, numa copa que vai ser discutida em cada troço de cada rali que falta até final do ano.”

Aos quatro primeiros, todos espanhóis, seguiu-se um quinto, posição que Josep M Reyes / Carlos Cancela garantiu à frente de uma tripla de portugueses, composta por Pedro Almeida / Hugo Magalhães(6ºs), Miguel Campos / José Janela (7ºs)e Ricardo Sousa / Luis Marques(8ºs), separados entre si por várias mãos cheias de segundos. Kevin Guerra / Daniel Sosa e Delbin García / Hugo Varella fechavam o top-10, deixando de fora três equipas, incluindo a dupla Hugo Lopes / Tiago Neves, que regressou segundo as regras de Rally2, sem que nunca saísse da última posição, fruto do atraso e penalizações entretanto acumuladas.

Em complemento ao 2º lugar na copa, Alejandre Cachón conquistou a vitória na Junior Cup da Peugeot Rally Cup Ibérica, troféu reservado a pilotos com menos de 25 anos (nascidos em ou após 1 de janeiro de 1995), impondo-se a Óscar Palomo e a Pedro Almeida.

Alberto Monarri e Ángel Vela mantêm liderança da copa

Tendo em conta os resultados alcançados neste Rally de Ourense, acumulados com as duas anteriores pontuações, completa-se a primeira metade da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, situação que, em termos de pontuações, não sofra alterações face ao que se registava antes da prova, mantendo-se no comando Alberto Monarrinos Pilotos e Ángel Vela nos Navegadores, ambos somando agora 55,63pontos, embora seja naturalmente menor o diferencial face aos restantes pretendentes aos títulos.

Em termos de Pilotos, esse ranking tem agora Álvaro Muñiz como vice-líder (47,5 pontos), vindo depois Alejandro Cachón (47,46) eÓscar Palomo (41,76),tripla que ultrapassou Miguel Campos (33,34pontos), ainda que se mantenha na posição de melhor representante português. Já a copa de segundos condutores tem Alejandro ‘Jandrin’ Lopes como o 2º mais pontuado (47,46 pontos) e Javier Martinez em 3º (45,5). São, presentemente, 18 os Pilotos e 22os Navegadores classificados, diferencial que decorre das alterações em algumas duplas,face àsanteriores duas provas da copa.

Resumo da Etapa 1: Quatro troços, quatro vitórias para Álvaro Muñiz / Javier Martínez

Dispostos a deixar a sua marca logo desde os primeiros quilómetros, Álvaro Muñiz / Javier Martínez não fizeram por menos e conquistaram o melhor tempo em todas as 4 Especiais do primeiro dia, corrido entre o final da tarde e o início da noite. Nesses quase 70 km cronometrados (69,16 km), a dupla da Corunha esteve inatingível, pelo que os restantes lugares do pódio foram discutidos por três outras duplas espanholas: Óscar Palomo / José Pintor, Alejandro Cachón / ‘Jandrín’ e Alberto Monarri / Ángel Vela, eles que eram os líderes da copa no arranque para esta prova.

A tripla perfilou-se, por esta ordem, atrás do líder Muñiz quer nos 15,08 km da ES1 Amoeiro, quer nos 19,5 km da ES2 Carballiño, para depois na segunda passagem por Amoeiro ser Monarri o 2º mais rápido à frente de Cachón, ele que, por sua vez, garantiu o segundo melhor tempo em Carballiño 2, à frente de Palomo. Atrás deles registavam-se as restantes lutas entre os 208 Rally4que dão corpo à copa, tentando não deixar fugir o póquer de ases espanhol.

Entre eles a dupla Carlos Fernandes / Valter Cardoso, a mais rápida entre as formações portuguesas, batendo os conterrâneos Pedro Almeida / Hugo Magalhães e Miguel Campos / José Janela. Mas o esforço da equipa #30 ruiu na ES4, na sequência de uma saída de estrada. O mesmo aconteceu a Hugo Lopes / Tiago Neves, mas logo nos primeiros quilómetros da ES1, enquanto Roberto Blach – o “Campeão” de 2018 da copa – aqui acompanhado por José Vieitez, sofria com problemas com a bomba de gasolina, ficando-se, também eles, fora de prova.

Findo esse primeiro dia, Álvaro Muñiz / Javier Martinez liderava entre os concorrentes da competição, com 23,8 segundos sobre Óscar Palomo / José Pintor e 27,7 segundos sobre Alejandro Cachón / ‘Jandrín’. A 5,6 segundos de um lugar desse pódio provisório estavam Alberto Monarri / Ángel Vela, que tinham atrás de si Pedro Almeida / Hugo Magalhães, os melhores portugueses, estes já com um atraso superior a 2 minutos para os líderes. Estavam, então, classificadas 14 duplas, incluindo Lopes, que regressava em Rally2, e Blach, que levou o seu 208 Rally4 até ao Parque Fechado, mas sem certeza de poder regressar no sábado. Só Carlos Fernandes estava fora do rali.

Resumo da Etapa 2: Líderes a controlar, adversários a atacar

Fruto da confortável margem que trazia de véspera, não foi Álvaro Muñiz / Javier Martínez a garantir o melhor tempo nos 15,35 km da ES5 – Peroxa 1, resultado garantido por Alejandro Cachón / ‘Jandrín’, à frente deÓscar Palomo / José Pintore Alberto Monarri / Ángel Vela. Já o 5º tempo de José María Reyes / Carlos Cancela permitiu-lhes ultrapassar Miguel Campos / José Janela na classificação da copa.

Mas, de modo a não dar a ideia que estava a facilitar muito a tarefa aos adversários, Muñiz impôs-se nos 15,13 km do troço de Toén 1 (ES6), batendo Monarri e Cachón, conseguindo, este último, ultrapassar Palomo no acumulado de tempos. Também Reyes subiria, de novo, um lugar, ao ultrapassar Pedro Almeida / Hugo Magalhães, que se mantinha como a melhor dupla portuguesa, fazendo com que o top-5 provisório fosse exclusivamente espanhol.

A fechar a ronda da manhã correu-se a ES7 – Allariz (10 km), onde o melhor crono voltou a ser de Álvaro Muñiz / Javier Martínez, crescendo, de novo, para 27,6 segundos a sua vantagem para Alejandro Cachón / ‘Jandrín’. Óscar Palomo / José Pintor, que terminava a secção a 5,4 segundos do 2º lugar, ficando Alberto Monarri / Ángel Velaa apenas 3,3 segundos de uma desejada subida ao pódio.

Repetidas de tarde após um Reagrupamento e passagem pelo Parque de Assistência, as 3 especiais viriam a decidir o a composição final dos lugares de um pódio que parecia ter um ocupante do 1º lugar minimamente seguro, mas que era completamente indefinido em termos dos restantes arrendatários.

Na repetição de Peroxa, Muñiz decidiu levantar um pouco o pé e fez o 4º tempo, pelo que o melhor tempo ficou para o líder da copa, Alberto Monarri, enquanto Cachón e Palomo faziam os tempos pela ordem que ocupavam na geral de uma copa que, neste troço, não sofreu qualquer alteração de estrutura. Quanto ao troço seguinte – Toén 2 – tudo voltaria ao normal, com Muñiz a assegurar o melhor crono– o seu 7º no rali, até esta altura – à frente de um aguerrido Monarri que, com isso, ultrapassava Palomo no acumulado de tempos, roubando-lhe o 3º lugar.

A fechar a contenda, chegou a 10ª e última especial do Rally de Ourense, os 10 km de Allariz 2, palco onde Monarri voltou a registar o seu nome como a referência a bater, seguido de Cachón, Palomo e Almeida, a fazer aqui o melhor resultado do rali, enquanto o líder e futuro vencedor Muñiz levantou o pé, acabando com a 5ª melhor marca. Bem pior seria o final do rali para Santiago Garcia, abandonando neste último troço.



Classificação Geral

1º Álvaro Muñiz / Javier Martinez, 1h29m47,7s

2º Alejandro Cachón (1º Junior Cup)/ ‘Jandrín’, a 24,8ss

3º Alberto Monarri / Ángel Vela, a 27,5s

4º Óscar Palomo (2º Junior Cup) / José Pintor, a 33,4s

5º Josep M Reyes / Carlos Cancela, a 3m33,1s;

6º Pedro Almeida (3º Junior Cup) / Hugo Magalhães, a 3m38,0s; 7º Miguel Campos / José Janela, a 4m14,2s; 8º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 4m34,4s; 9º Delbín García (4º Junior Cup) / Hugo Varella, a 6m04,8s; 10º Santiago García (5º Junior Cup) / Nestor Casal, a 8m35,8s; 11º Kevin Guerra / Daniel Sosa, a 10m18,3s; 12º César Cid / Francisco Garcia, a 14m55,0s; 13º Hugo Lopes / Tiago Neves, a 33m51,7s (6º Junior Cup; Rally2).