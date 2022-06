Peugeot Rally Cup Ibérica/Rally de Ourense: Luta a três pela liderança | AutoSport

Três equipas cedo se destacaram das demais, no cômputo das cinco Especiais que estruturaram o primeiro dia competitivo do 55º Rallye de Ourense, quarta prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, não só por discutirem entre elas os melhores tempos, como por ocuparem, com alguma folga para as demais, os três lugares do pódio provisório da prova galega.

Neste primeiro rali em asfalto do ano e, também, o primeiro corrido em terras de Espanha, é Óscar Palomo / Javier ‘Xavi’ Moreno quem surge, provisoriamente, a liderar a classificação da copa ibérica, com uma vantagem de 10,4 segundos sobre Roberto Blach / Mauro Barreiro, as duas duplas que venceram, alternadamente, os primeiros quatro troços deste Dia 1 do rali galego da copa ibérica.

Mas há outra equipa no seu encalço, Diego Ruiloba / Andrés Blanco, com uma diferença de apenas 4,5 segundos para o segundo lugar, pelo que se mantém completamente em aberto a luta pela vitória no rali entre este trio, perspetivando-se resultados que irão, decerto, mexer nos atuais rankings de Pilotos, Navegadores e Equipas.

Os restantes sete 208 Rally 4, do total de doze que hoje alinharam no arranque do rali, estão já a uma distância considerável desse trio, grupo que tem Raúl Hernández / Rodrigo Sanjuan à cabeça, eles que foram os mais rápidos na Super Especial, estando à frente de Ricardo Sousa / Luís Marques, aquela que é, nesta altura a melhor dupla portuguesa.

Amanhã (sábado), os concorrentes da Peugeot Rally Cup Ibérica terão pela frente mais 77,54 quilómetros de troços cronometrados em asfalto, numa dupla ronda, por três Especiais: Barbadás (10,14 km), Toén (15,24 km) e, a fechar, Merca-Celanova (13,39 km), com a particularidade da primeira passagem por esta última servir de PowerStage, associando-lhe pontuação extra aos três mais rápidos a cumpri-la.

Primeiro dia muito competitivo

Cumpridas que estão as primeiras cinco Especiais do Rallye Ourense, quarta prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2022, é a dupla Óscar Palomo / Javier ‘Xavi’ Moreno quem assume a liderança provisória, não sem antes se ter entregado a uma batalha ao longo dos 68,42 quilómetros cronometrados, no final da qual se impôs por 10,4 segundos a Roberto Blach / Mauro Barreiro, eles que, por sua vez, bateram os conterrâneos Diego Ruiloba / Andrés Blanco por 4,5 segundos.

Palomo venceu ambas as passagens pelos 15,08 km do troço de Amoeiro, enquanto Blach fez o mesmo na dupla visita a Irixo-Boborás (18,22 km), ficando para Raúl Hernández / Rodrigo Sanjuan o melhor crono nos 1,82 km da Super-Especial Concello de Ourense, percurso citadino repleto de uma excelente afición. Quanto a Ruiloba, a sua cadência e homogeneidade permitiu-lhe terminar o dia no lugar mais baixo de um pódio ainda muito provisório, mantendo intactas as suas pretensões de lutar pela vitória.

Em face disso, a não ser que amanhã se registem problemas com os homens da frente, Raúl Hernández poderá, nesta fase, apenas olhar para um potencial 4º lugar, tendo principalmente de se preocupar com o grupo que o persegue, nomeadamente Ricardo Sousa / Luís Marques, nesta altura a melhor dupla portuguesa, que dele dista 25,2 segundos.

O grupo de 12 Peugeot 208 Rally 4 inscritos na prova viu-se, hoje, reduzido em duas unidades, com as duplas Ernesto Cunha / Rui Raimundo e Luis Morais / Paulo Silva a não conseguirem alcançar o Parque Fechado, no Jardín del Posío, onde as viaturas irão permanecer até amanhã de manhã. De qualquer modo, é esperado o seu regresso ao grupo para a etapa de amanhã, integrados na regra Super Rally, ou seja, podem lutar pelas melhores posições, mas já não poderão somar pontos para a copa, nesta prova.

Sublinhe-se, também, o facto de Palomo, Blach e Ruiloba ocuparem, respetivamente, os 7º, 8º e 9º lugares à geral do rali, bem como os três primeiros lugares da categoria 2, resultados que voltam a demonstrar a competitividade da máquina desenvolvida pela Peugeot Sport para as múltiplas copas que se correm a nível mundial, grupo onde se inclui a copa ibérica.

Peugeot Rally Cup Ibérica –Rallye de Ourense

Classificação Geral (Após Es5)*

1º Óscar Palomo (1º Junior) / Javier ‘Xavi’ Moreno, 43m10,3s

2º Roberto Blach (2º Junior) / Mauro Barreiro, a 10,4s

3º Diego Ruiloba (3º Junior) / Andrés Blanco, a 14,9s

4º Raul Hernandez (4º Junior) / Rodrigo Sanjuan, a 51,6s

5º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 1m16,8s

6º lago Gabeiras (5º Júnior) / Alejandro ‘Jandrin’ Lopez, a 1m29,0s; 7º Santiago Garcia (6º Junior) / Nestor Casal, a 1m47,2s; 8º Andres Marieyhara / AridayBonilla, a 2m14,4s; 9º Ferran Ameyrich (7º Junior) / Eric Bellver, a 2m28,9s; 10º José Loureiro / Valter Cardoso, a 2m43,4s.