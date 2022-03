PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA: Quinta temporada foi apresentada | AutoSport

Decorreu ontem nas instalações da Sports&You, em Baltar, a apresentação da Peugeot Rally Cup Ibérica, o troféu monomarca de ralis que tem servido de trampolim para jovens promessas. A procura de novos talentos continua e os troféus como a PRCI ajudam a que mais jovens pilotos encontrem um palco para mostrarem o seu talento, além de contarem com prémios aliciantes que lhes permitem dar o passo desejado rumo ao topo dos ralis.

A tarde da apresentação iniciou-se com a entrega de prémios da temporada 2021, a apresentação da temporada 2022, seguido de um co-drive com Alejandro Cachón e Pedro Antunes a servirem de táxi, ao volante do Peugeot 208 Rally4.

Os múltiplos Peugeot 208 Rally4 que se aguardam no alinhamento de concorrentes aos títulos de 2022 voltarão a percorrer diferentes palcos da Península Ibérica, em seis jornadas emocionantes – três em Portugal (em terra) e três em Espanha (em asfalto) – integrando duas provas do Mundial de Ralis e outra do Europeu.

Em 2022, a PRCI voltará a afirmar-se como o troféu de referência na Península Ibérica, contando com um montante de prémios particularmente aliciante, no conjunto dos que são distribuídos em cada rali, entre Pilotos e Equipas, e os valiosos Prémios Finais de temporada que darão direito a um programa oficial:

• € 140.000 distribuídos pelas seis jornadas (cerca de € 23.000 por rali);

• Um Prémio Final para Equipas, num voucher que poderá ascender a € 10.000 para a compra de um veiculo das categorias “Rally4” ou “Rally2” dos ateliers da Stellantis Motorsport; e

• Um grande Prémio Final, único e de sonho, para a dupla de pilotos que se sagrar Campeã, que terá um programa de ralis em 2023, num “Rally2”, em Espanha ou Portugal, ou num “Rally4” no Europeu de Ralis.

Suportando a transição energética que pauta a evolução da marca Peugeot e o seu compromisso com o desporto automóvel, algumas das provas da PRCI 2022 irão ter um Peugeot e-208 100% elétrico como “Carro de segurança”, em apoio às respetivas organizações.

CALENDÁRIO DA PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2022* 11 e 12 março Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1ª Etapa)** Terra Portugal 29 e 30 abril Rali de Mortágua Terra Portugal 19 a 21 maio Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa)** Terra Portugal 17 e 18 junho Rally de Ourense Asfalto Espanha 23 e 24 setembro Rally Villa de Llanes Asfalto Espanha 20 a 23 outubro RACC Catalunya/Rally de España (1ª Etapa)** Asfalto Espanha

Novidades nos prémios de 2022

A primeira novidade refere-se aos Prémios a distribuir às Equipas em cada prova, traduzidos em produtos Pirelli ao longo do desenrolar dos ralis, aos quais se junta um Prémio Final que será atribuído à Equipa Campeã. Este ano, esse Prémio consistirá num voucher no valor de € 5.000 que deverá ser utilizado na aquisição de um veiculo da categoria “Rally4” ou, em alternativa, num outro voucher no valor € 10.000 destinado à compra de uma viatura da categoria “Rally2”, ambas viaturas dos departamentos de Competição da Stellantis e a utilizar na época de 2023.

Com distribuição feita por prova, a PRCI 2022 tem esta época um valor total de € 140.000 para distribuir entre Pilotos e Equipas, ao longo das seis provas e em função dos resultados alcançados em cada uma delas pelas diferentes duplas (Piloto e Navegador).

Naturalmente que o bolo maior irá para os pilotos e para quem terminar cada prova nos lugares do pódio, distribuindo-se o restante montante pelos demais classificados no ranking da copa em cada um dos seis ralis.

Adicionalmente, a PRCI sublinha a sua diferenciação entre as demais iniciativas do mundo dos ralis em ambos os lados da fronteira com o Grande Prémio Final que estará reservado aos futuros “Campeões” de 2022: um programa oficial de ralis em 2023 num carro “Rally2”, em Espanha ou Portugal, ou num carro “Rally4” no Europeu de Ralis (ERC).