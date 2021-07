Peugeot Rally Cup Ibérica prossegue no Rally Ourense | AutoSport

Corre-se neste fim de semana o Rally Ourense, terceira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, evento que se estreia na competição coorganizada pela Peugeot Portugal e Peugeot Espanha, com a logística da Sports & You.

Para lá da fronteira norte de Portugal Continental, serão 15 os Peugeot 208 Rally4, conduzidos por 5 equipas portuguesas e 10 espanholas, num duelo que terá como palco um total de 10 especiais de classificação (150,12 km cronometrados).

Será, não só a estreia da copa em Espanha nesta época, como também o primeiro rali em pisos de asfalto, após os anteriores dois ralis de terra corridos por cá (Terras d’Aboboreira e Vodafone Rally de Portugal), de um total de seis provas do calendário de 2021.

No acumulado desses dois primeiros ralis da Temporada 4, os líderes provisórios da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021são os espanhóis Alberto Monarri (Pilotos) e Ángel Vela (Navegadores), dupla que pretende alcançar uma vitória caseira para manter à distância os respetivos adversários.

No acumulado dos resultados alcançados nas duas primeiras provas desta Temporada 4 da Peugeot Rally Cup Ibérica (Rally Terras d’Aboboreira e Vodafone Rally de Portugal), as tabelas de pontuações apresentam Alberto Monarri (37,63 pontos), Miguel Campos (29,34 pontos) e Óscar Palomo (27,76 pontos) no ranking de Pilotos, e os respetivos co-pilotos, Ángel Vela, Paulo Lopes e José Pintor no alinhamento de Navegadores. São os componentes destes dois top-3 que não só irão tentar manter-se no pódio provisório, como fazer evoluir as suas pontuações, de modo a poderem abordar, com menos pressão, a segunda metade da época 2021.

Desta feita serão15os Peugeot 208 Rally4 que irão alinhar no Rally Ourense, terceira prova da iniciativa coorganizada pela Peugeot Portugal e Peugeot Espanha, e explorar, nos pisos locais de asfalto, todas as potencialidades do carro.

Rally Ourense

Nº Piloto Navegador

14 Óscar Palomo (ESP) Jose Pintor (ESP)

15 Roberto Blach (ESP) José Viéitez (ESP)

16 Santiago Garcia (ESP) Nestor Casal (ESP)

18 Delbín García (ESP) Coral Barroso (ESP)

22 Alberto Monarri (ESP) Ángel Vela (ESP)

23 Miguel Campos (POR) José Janela (POR)

24 Alejandro Cachón (ESP) Alejandro Lopez (ESP)

25 Álvaro Muñiz (ESP) Diego Vasquez (ESP)

26 Hugo Lopes (POR) José Neves (POR)

27 Jose María Reyes (ESP) Carlos Cancela (ESP)

28 Pedro Almeida (POR) Hugo Magalhães (POR)

29 Ricardo Sousa (POR) Luis Marques (POR)

30 Carlos Fernandes (POR) Valter Cardoso (POR)

31 Kevin Guerra (ESP) Daniel Sosa (ESP)

32 Cesar Cid (ESP) Francisco Garcia (ESP)

Rally Ourense em resumo

Terceira jornada da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, primeira corrida do ano em Espanha e também primeira de 2021 em pisos de asfalto, esta 54ª edição do Rally Ourense divide-se em dois dias (16 e 17 de julho),integrando um total de 10 Especiais de Classificação(150,12 km cronometrados), quatro corridas na tarde de sexta-feira e as restantes divididas pelo dia de sábado, para um percurso total de 547,74km.

Após o Shakedown, que terá lugar na manhã de sexta-feira, um palco onde todas as equipas poderão confirmar e/ou fazer as derradeiras afinações aos seus Peugeot 208 Rally4, segue-se a secção competitiva da prova, numa 1ª Etapa cujo arranque está agendado para as 17h00,a partir do Jardin del Posío. Os concorrentes irão disputar os melhores tempos em4 classificativas, duas corridas ao final da tarde e as restantes já noite dentro, numa dupla passagem pelas especiais de Amoeiro (15,08 km; às 18h09 e 21h30)e Carballiño (19,50 km; às 18h52 e 22h14), intervaladas por um Reagrupamento (19h42). Finda esta primeira fase do Rally Ourense, as viaturas entram em Parque Fechado, pelas 23h59.

Será pelas 9h30 de sábado que a Peugeot Rally Cup Ibérica regressa à estrada, para uma 2ª Etapa composta por mais 3 troços –Peroxa (15,35km), Toén (15,13km)e Allariz (10 km), repetidos de manhã e de tarde. O primeiro embate faz-se a partir das 10h27, o segundo às11h25 e o terceiro às 12h33, a que se segue um Reagrupamento (12h48). Pela mesma ordem, os concorrentes enfrentam a última ronda de troços do rali, disputando-os a partir das 14h58, 15h56 e 17h04. O Pódio Final estará montado no Jardín del Posío, onde se fará a consagração dos vencedores, a partir das 18h00.

Será, assim, a terceira das seis jornadas da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, num total de três ralis em solo português, todos em terra e do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), e outros tantos do lado oposto da fronteira, todos em asfalto e integrantes do novo Supercampeonato de Espanha de Ralis (SCER).