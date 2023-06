Peugeot Rally Cup Ibérica prossegue com Rali de Ourense: liderança é portuguesa | AutoSport

Dois ralis já corridos, dois vencedores diferentes, ambos portugueses – Pedro Antunes (Terras d’Aboboreira) e Ricardo Sousa (Vodafone Rally de Portugal) – na Temporada 6 da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Em comum apenas o facto de ambos terem tido como palcos troços de terra, realizados a norte de Portugal, dois fatores que vão mudar diametralmente na que será a terceira prova da presente época de 2023, o Rallye Ourense.

Será o primeiro dos três ralis espanhóis do calendário deste ano da copa ibérica, e vai para a estrada nos próximos dias 16 e 17 de junho. Na luta pela vitória estarão, naturalmente, os pilotos locais, que não pretendem ver os ‘invasores’ do país vizinho retirarem-lhes a supremacia no seu território, com especial incidência de Iago Gabeiras, atual segundo no ranking de Pilotos, a apenas 4 pontos do atual líder Antunes, o ‘Campeão’ da copa de 2020.

Para além desses nomes que, à data, ocupam o top-3 da copa, estão inscritos mais oito duplas de Leões que, aos comandos dos competitivos e fiáveis Peugeot 208 Rally4, estão ávidos de um resultado de relevo que os leve a encarar, com menor pressão relativa, a segunda metade do ano, que se irá compor de mais três provas: Rally Vinho Madeira (agosto), Rallye Blendio Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo (setembro) e RallyRACC Catalunya – Costa Daurada (outubro).

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2023 é uma coorganização da Peugeot Portugal e da Peugeot Espanha, com a logística no terreno a cargo da Sports & You.

Muito equilíbrio no campeonato

São apenas quatro os pontos que separam o luso Pedro Antunes, vencedor do Rali Terras d’Aboboreira e 4º classificado no Vodafone Rally de Portugal, de Iago Gabeiras, piloto espanhol que alcançou um 2º e 3º lugar, respetivamente, nessas que foram as duas primeiras provas da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023. Atrás deles, decidido a recuperar de um início de época menos feliz, encontra-se Ricardo Sousa, vencedor indiscutível do rali que, há menos de um mês, integrou o programa da prova portuguesa pontuável para o WRC.

Aos comandos dos seus competitivos, robustos e fiáveis Peugeot 208 Rally4, este trio apresenta-se, agora, nas classificativas do Rallye Ourense, terceira prova da época, com muita vontade de alcançar novos bons resultados e, principalmente, de sólidas pontuações que lhes permitam abordar, com renovada estratégia, a segunda metade do ano.

Na ausência do compatriota Ernesto Cunha, atual 4º classificado na copa, a oposição mais próxima parece vir de Aleksandr Semenov, piloto russo que também ocupa, ex-aequo, essa posição no ranking de Pilotos, 1 ponto à frente de Sérgi Perez.

Por seu turno, caso as coisas lhes corram de feição, Joosep Ralf Nögene, Adrià Serratosa e Pablo Blanco poderão melhorar significativamente o seu pecúlio pontual. Eles fecham, por esta ordem, o atual ranking de Pilotos da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023.

A completar o conjunto de presenças em Ourense teremos Santiago Garcia, piloto que regressa à copa ibérica, e os rookies Manuel Fernandez e Alex Español, todos pretendendo brilhar na sua prova de estreia na copa ibérica de 2023.

Tudo isto, claro, tendo também todos eles em vista o atrativo pacote de 20.000 euros em prémios monetários a distribuir, de novo, neste rali, 19.000 pelos ocupantes do top-10 e os restantes 1.000 euros para o vencedor da categoria Júnior (nascido em ou após 1 de janeiro de 1996).

Inscritos

Nº Piloto Júnior País Navegador País

16 Sergi Pérez Junior Espanha Lorena Romero Espanha

18 Santiago Garcia – Espanha Nestor Casal Espanha

19 Alex Español Junior Espanha José Murado Espanha

22 Pedro Antunes – Portugal Victor Hugo Portugal

23 lago Gabeiras Junior Espanha Adrian Varela Espanha

24 Ricardo Sousa – Portugal Luis Marques Portugal

25 Aleksandr Semenov Junior ANA Aleksei Ignatov ANA

26 Joosep Ralf Nögene Junior Estónia Aleks Lesk Estónia

27 Adrià Serratosa – Espanha Carla Salvat Espanha

28 Pablo Blanco – Espanha Ian Quintana Espanha

29 Manuel Fernandez – Espanha Alex Cid Espanha