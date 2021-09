Peugeot Rally Cup Ibérica prossegue com Rali Das Astúrias | AutoSport

Jornada regular nas diferentes temporadas da Peugeot Rally Cup Ibérica, o Rally Princesa de Asturias é, este ano, a 4ª prova da copa.

Onze equipas, em outros tantos Peugeot 208 Rally 4, irão defrontar-se a partir da tarde de hoje, nos 152,51 km cronometrados das 11 Especiais desenhadas em redor de Oviedo, ao longo das 2 Etapas que compõem a prova(10 e 11 de setembro). Desta feita são apenas duas as formações portuguesasa fazer frente a nove duplas espanholas, que estarão a correr em casa.

Os líderes provisórios das tabelas de Pilotos e Navegadores da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 são, respetivamente,os espanhóis Alberto Monarri e Ángel Vela, com uma diminuta vantagem pontual para os principais adversários, pelo que se antevê um rali muito competitivo.

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 está de volta à estrada, correndo-se, na tarde de hoje e ao longo de todo o dia de sábado, o Rally Blendio Princesa de Asturias-Ciudad deOviedo 2021. Será o quarto palco de batalhasdesta Temporada 4, sendo de destacar a regularidade da prova de Oviedo, rali que nestes quatro anos da iniciativa coorganizada pela PeugeotPortugal e Peugeot Espanha apenas não fez parte do calendário de 2019.

São 11 os Peugeot 208 Rally4 inscritos na prova do Automóvil Club Principado de Asturias, antevendo-se um rali de enorme adrenalina e muitas indefinições sobre quem poderão ser os mais rápidos nos troços, ou no que se refereao posicionamento final entre as equipas que apostam nas fiáveis e competitivasmáquinascom assinatura da Peugeot Sport. Pela frente, os candidatos aos títulos de 2021 terão um acumulado de 152,51 quilómetros cronometrados,divididos por 11 Especiais em asfalto, que a organizaçãodesenhou para a presente edição da sua prova.

Particularizando e tendo em conta os resultados acumulados dos três primeiros ralis da época – Terras d’Aboboreira, Portugal e Ourense – Alberto Monarri(Pilotos) eÁngel Vela (Navegadores) apresentam-se, uma vez mais, como os líderes provisórios da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, somando um total de 55,63 pontos, sendo, assim, os alvos preferenciais dos seus adversários.Na posição de vice-líder entre os condutores, Álvaro Muñiz(47,5 pontos)é o que mais próximo se encontra de poder assumir a liderança da copa, objetivo que Alejandro Cachón (47,46 pontos) e Óscar Palomo (41,76 pontos)também pretendem.Já a copa de segundos condutores tem Alejandro ‘Jandrin’ Lopes como o 2º mais pontuado (47,46 pontos) e Javier Martinez no 3º lugar (45,5 pontos).

Quanto aos portugueses, grupo que voltará em força no próximo rali, em Fafe, tem duas duplas inscritas nesta segunda de três jornadas espanholas da copa em 2021:Ricardo Sousa(18 pontos), o atual 8º classificado no ranking de Pilotos, e Hugo Lopes (15,25 pontos), 9º nessa mesma tabela. Terão, respetivamente, como navegadores Luis Marques e Tiago Neves, que em termos de classificações ocupam as mesmas posições relativas e somam as mesmas pontuações dos seus condutores. Na ausência de muitos dos seus habituais adversários, ambos pretendem somar importantes pontos que lhes permitam subir nas respetivas tabelas.

Rally Blendio Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo 2021

Nº Piloto Navegador

22 Óscar Palomo (ESP) Jose Pintor (ESP)

23 Santiago Garcia (ESP) Nestor Casal (ESP)

24 Roberto Blach (ESP) Axel Coronado (ESP)

26 Delbín García (ESP) Hugo Varela (ESP)

28 Alberto Monarri (ESP) Ángel Vela (ESP)

29 Álvaro Muñiz (ESP) Javier Martinez (ESP)

30 Alejandro Cachón (ESP) Alejandro ‘Jandrin’Lopez (ESP)

31 Ricardo Sousa (POR) Luis Marques (POR)

32 Hugo Lopes (POR) Tiago Neves (POR)

33 Kevin Guerra (ESP) Aitor Cambeiro (ESP)

34 Míguel Socias (ESP) Alain Peña (ESP)