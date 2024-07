Peugeot Rally Cup Ibérica prossegue com o Rallye Rías Baixas

Pontuando para dois dos troféus que a Peugeot organiza na Península Ibérica – a Peugeot Rally Cup Ibérica e o Desafio Peugeot – o Rallye Rías Baixas corre-se entre 5 e 6 de julho na região de Vigo. É a segunda prova da temporada destas duas séries.

Como pretendentes às vitórias em ambas as contendas, a lista de inscritos tem uma dezena de “Leões”, num mix de equipas portuguesas e espanholas (e ainda uma chilena/argentina) que, aos comandos dos seus Peugeot 208 Rally4, irão tentar tirar o melhor partido da robustez e fiabilidade desta máquina da Peugeot Sport, rumo aos tão desejados lugares no pódio final do rali, de preferência no seu degrau mais elevado.

Para tal, têm pela frente cerca de 125 quilómetros cronometrados, divididos por cinco troços em asfalto, todos percorridos por duas vezes. Esta é a segunda de quatro jornadas duplas da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, com dois eventos em Portugal e outros dois em Espanha, num pleno equilíbrio entre ralis em terra e em asfalto.

No que se refere a candidatos ao primeiro lugar, em face da ausência da sua habitual navegadora, Hugo Lopes parte em defesa da sua atual liderança pontual no troféu ibérico~com o experiente Valter Cardoso ao seu lado, tentando, assim, repetir a vitória no Rali Terras d’Aboboreira, primeira prova do troféu comum aos dois países. No seu encalço tem, neste momento, os locais Álex Español e Miguel Gutierrez, seguindo-se o conterrâneo Ricardo Sousa. Já no Desafio Peugeot, com uma prova cumprida, é Unai de la Dehesao líder do ranking de Pilotos, à frente de Miguel García e de Álex Español.

Quinze dias depois da Peugeot Rally Cup Portugal ter feito correr um rali de tirar o fôlego nas imediações de Castelo Branco, o rugido dos ‘Leões’ dos troféus da marca francesa em solo ibérico voltam a fazer-se ouvir. Desta vez será a região espanhola de Vigo a receber os pequenos 208 Rally4, que nos dias 5 e 6 de julho, cumprirão a 57ª edição do Rallye Rías Baixas.

A prova tem duplo estatuto nos troféus monomarca Peugeot, como segunda prova da Peugeot Rally Cup Portugal Ibérica 2024 e, também, segunda jornada do Desafio Peugeot 2024, troféu que a marca organiza no país vizinho.

Contam-se 10 equipas inscritas, cuja preparação permitirá (ou não) alcançar os pontos em jogo, pecúlio que, uma vez acumulado no final da época, dará aos respetivos ‘Campeões’ o acesso aos Grandes Prémios Finais de cada uma das iniciativas, em ambos os casos assentes em viaturas da Stellantis Motorsport.

Vencedor do Rali Terras d’Aboboreira, primeira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, Hugo Lopes parte em defesa da sua atual liderança, sendo que aqui e ao contrário do que tem sido hábito, terá a seu lado, a cantar notas, Valter Cardoso, em substituição da sua habitual navegadora Magda Oliveira, ausente devido a lesão. O piloto luso tentará, nos troços de Vigo, bater os especialistas locais, nomeadamente os que atualmente o perseguem no ranking, os espanhóis Álex Español / Patrícia Ruiloba (navegadora que também substitui, neste rali, Lorena Romero) e Miguel Gutierrez/ OselRoman, ou até mesmo os seus conterrâneos Ricardo Sousa / Luis Marques, para que assim possa reforçar a liderança na copa que é comum aos dois países.

Nº Piloto (País) Júnior * Navegador (País) Nota

25 Unai de la Dehesa (ESP) Júnior Daniel Sosa (ESP) PRCI e DP

26 Giovanni Fariña (ESP) Júnior David Rivero (ESP) PRCI e DP

27 ÁlexEspañol (AND) Júnior Patrícia Ruiloba (ESP) PRCI e DP

29 Hugo Lopes (POR) Júnior Valter Cardoso (POR) PRCI

30 Miguel Gutierrez (ESP) – Osel Román (ESP) PRCI e DP

31 Luis F. Martinez (ESP) – Christian Moran (ESP) PRCI e DP

32 Patricio Muñoz (CHI) – Miguel .Recalt (ARG) PRCI

33 Iago Gabeiras (ESP) – Ian Quintana (ESP) PRCI e DP

34 Guilherme Meireles (POR) Júnior Pedro Alves (POR) PRCI

35 Diogo Marujo (POR) Júnior Jorge Carvalho (POR) PRCI