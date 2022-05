Peugeot Rally Cup Ibérica: Primeiro confronto integrado no WRC￼ | AutoSport

Corre-se já neste fim de semana o Vodafone Rally de Portugal, evento de cariz mundial que a Peugeot Rally Cup Ibérica volta a integrar no seu calendário de 2022, naquele que é o primeiro de dois ralis do WRC presentes no alinhamento da copa, terceira prova da competição, que marca o final da fase portuguesa e a despedida dos pisos de terra. Findo este evento, ficará por cumprir a secção de asfalto da copa, com três ralis do outro lado da fronteira ibérica.

No “menu” para os participantes da competição 124,73 quilómetros cronometrados, divididos por 9 Especiais, palcos das intensas batalhas a realizar entre a Cidade dos Estudantes e a Exponor, em Matosinhos. Tudo irá começar na nova SuperEspecial de Coimbra, na noite desta quinta-feira (19 de maio), lutas que se irão prolongar pelo dia de sexta-feira, com as duplas passagens por troços icónicos como Lousã, Góis e Arganil, mais uma visita única a Mortágua, num dia que terminará com novo troço-espetáculo, em Lousada.

São 14 os 208 Rally4 inscritos, incluindo os vencedores do Serras de Fafe e de Mortágua, Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno e Diego Ruiloba / Andrés Blanco. Mantém-se a maioria dos nomes que vimos este ano em Fafe e Mortágua – Andres Marieyhara, Delbín Garcia, Diego Ruiloba, Ernesto Cunha, lago Gabeiras, José Loureiro, Luís Morais, Óscar Palomo, Paulo Roque, Ricardo Sousa e Roberto Blach. Juntam-se-lhes dois nomes portugueses e um espanhol, o regressado Hugo Lopes e dois estreantes absolutos Renato Pita e Raul Hernandez.

Com duas jornadas (de um total de seis) já corridas este ano, Diego Ruiloba e Andrés Blanco (42 pontos) estão nos topos dos rankings de Pilotos e de Navegadores, respetivamente. Somam oito pontos mais do que os portugueses Ernesto Cunha e Rui Raimundo (34 pontos), dupla que é seguida por outra formação espanhola, Óscar Palomo e ‘Xavi’ Moreno (25 pontos) na 3ª posição provisória.

Recorde-se que, de acordo com o Regulamento Desportivo da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA, uma vitória vale 25 pontos, um segundo lugar 20 e um terceiro 17, distribuindo-se, depois 14-12-10-8-6-4-2 pontos aos restantes integrantes do top-10.

Acrescentam-se potenciais 3-2-1 pontos às três duplas que conseguirem os três melhores tempos na Power Stage, que no caso do Vodafone Rally de Portugal será a segunda passagem pelos 18,16 quilómetros do troço de Mortágua.

Nas Equipas, a liderança é da Racing Factory (52 pontos), seguida da Terra Training (39 pontos) e da TRS (37 pontos). Estas não acumulam os pontos da Power Stage.

Itinerários da prova:

ES1 – SSS Coimbra (2,82 km; 19h03); na sexta-feira (20 de maio): ES2 / ES5 – Lousã (12,03 km; 08h08 e 12h31); ES3 / ES6 – Góis (19,33 km; 09h08 e 13h31); ES4 / ES7 – Arganil (18,72 km; 10h08 e 14h38); ES8 – Mortágua (18,16 km; 16h05); e, a fechar, ES9 – SSS Lousada (3,36 km; 19h03).