Peugeot Rally Cup Ibérica: Prémio final de sonho, um programa oficial para 2021

Para a nova temporada que se avizinha, a Peugeot Rally Cup Ibérica regista um reforço significativo de prémios. Merece particular ênfase o Prémio Final que se traduzirá num programa oficial para 2021, no Campeonato de Portugal de Ralis ou no Supercampeonato de Espanha de Ralis, aos comandos de um C3 R5, viatura de competição também com o selo da PSA Motorsport. Os detalhes desse programa serão definidos oportunamente.

“Depois de duas épocas em que demos ao Campeão a hipótese de realizar um rali à escolha com um modelo ‘R5’ do Groupe PSA, subimos bastante a fasquia nesta nova fase da Peugeot Rally Cup Ibérica, permitindo à equipa que se sagrar Campeã participar, no ano seguinte, num programa oficial, em Portugal ou Espanha”, explica José Pedro Fontes.

“Trata-se de um reforço bastante significativo do investimento por parte do Groupe PSA e, em simultâneo, o reconhecimento da validade desta iniciativa de ralis ibérica, que até há dois anos não existia. É, também, um objetivo que sempre perseguimos. Este prémio traduz-se numa mensagem clara que sempre quisemos passar aos nossos clientes da Competição Cliente, de que temos uma estratégia sustentada e bem definida para os ajudarmos a alcançar o patamar de topo da modalidade, começando com o 208 Rally 4 ao nível do troféu (da categoria ‘Rally 4’), seguindo-se o programa com um modelo para o Grupo ‘Rally 2’, antecâmara da categoria máxima do WRC, o grupo ‘Rally 1’”, acrescentou Fontes.

Alicerçada em duas temporadas repletas de emoção, com as decisões sempre adiadas até às últimas provas, a Peugeot Rally Cup Ibérica manterá a distribuição dos prémios por prova e por diversas categorias. Mais detalhes serão revelados oportunamente, quando se anunciarem as versões finais do Regulamento Desportivo e do Regulamento Técnico da copa.