Peugeot Rally Cup Ibérica: Pedro Antunes na frente em La Núcia

A Peugeot Rally Cup Ibérica decide-se este fim de semana no Rallye La Nucía-Mediterráneo e para já as notícias são boas para as cores portuguesas. Pedro Antunes e Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) lideram a prova com 23:13.3s menos 20.6s que a dupla espanhola Francolí Comellas/M. Salvo (Peugeot 208 Rally4). Terceiro lugar provisório para D. Berdomás/B. Mirón (Peugeot 208 Rally4), que rodam a 22.6s dos líderes, com A. Muñiz Mora/J. Martínez (Peugeot 208 Rally4) a 47.3s. Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) são apenas oitavos a 1:41.6.