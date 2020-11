Peugeot Rally Cup Ibérica: Pedro Antunes mantém liderança

ao cabo de metade dos troços do Rallye La Núcia, última prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, Pedro Antunes e Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) mantêm a liderança da prova, agora com 10.6s de avanço para a dupla espanhola D. Berdomás/B. Mirón (Peugeot 208 Rally4). A. Muñiz Mora/J. Martínez (Peugeot 208 Rally4) são terceiros a 28.4s, com Francolí Comellas/M. Salvo (Peugeot 208 Rally4) em quarto.Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) são oitavos a 1:59.4s.