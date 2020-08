Peugeot Rally Cup Ibérica: Óscar Palomo líder

Arrancou hoje, na região de Chaves, a primeira prova da Temporada 3 da Peugeot Rally Cup Ibérica, um palco onde o novo Peugeot 208 Rally 4 está a fazer a sua estreia competitiva, substituindo a anterior montada que coroou dois ‘Campeões’ nas épocas de 2018 e 2019.

E que estreia está a ser, com 16 pequenos ‘leões’ a dar espetáculo, alguns deles até se destacando na Classificação Geral deste Rali do Alto Tâmega, ocupando excelentes posições no conjunto da prova, impondo-se a máquinas de categorias superiores ou muito mais potentes.

No final deste mini-aperitivo de primeiro dia, o top-3 da da Peugeot Rally Cup Ibérica é composto pelas duplas Óscar Palomo / José Pintor como líderes, seguidos de muito perto pelos 208 Rally 4 de Pedro Antunes / Pedro Alves (2ºs) e de Pedro Almeida / Hugo Magalhães (3ºs). Acrescente-se que o top-7 está separado por 5,3 segundos, antecipando-se lutas intensas na segunda e última Etapa da jornada flaviense.

Fruto de um acidente de um concorrente de outra categoria, o primeiro dia do Rali do Alto Tâmega viu-se reduzido a apenas 1 Especial para o grupo de 16 ‘leões’ da da Peugeot Rally Cup Ibérica, um troço onde, desde logo, ficou patente a intensa luta pela vitória nesta que é a primeira prova da copa do presente ano. Neste momento, cumpridos que estão os 15,06 km dessa ES1 – Alto Tâmega (dos 38,78 km cronometrados inicialmente previstos), é de apenas 1,4 segundos a diferença que separa os 2 primeiros classificados, não estando longe o 3º mais rápido até aqui, a 2,45 segundos do lugar de topo.

Atrás dos ocupantes do top-3 provisório – Óscar Palomo / José Pintor (1ªs), Pedro Antunes / Pedro Alves (2ªs) e Pedro Almeida / Hugo Magalhães (3ºs) – encontram-se outros pretendentes à vitória, nomeadamente os espanhóis Álvaro Muñiz / Javier Martinez (4ºs, a 4 segundos do 1º lugar) e o regressado Roberto Blach, o primeiro ‘Campeão’ de sempre da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, título alcançado em 2018, e que este ano regressa para um segundo assalto a um troféu que tem um prémio final muito mais apelativo. Adrian Varela é, desta feita, o seu navegador. A dupla ocupa, neste momento, a 5ª posição, a 4,4 segundos da liderança, ex-aequo com SergíFrancoli, navegado por María Salvo, uma das 3 co-pilotos femininas presentes na prova realizada na região de Chaves.

Refira-se que neste primeiro troço houve duas situações mais periclitantes, com a saída de estrada DelbinGarcia / Jose Vieitez e o aparatoso capotamento do 208 Rally 4 da dupla Luis Delgado / André Carvalho. Apesar de ambos terem chegado ao final da ES1, perdendo tempo considerável, a dupla espanhola irá continuar amanhã, o mesmo não acontecendo com os portugueses, que preferiram dar por terminada a sua participação na prova.

Este primeiro confronto de 2020 terá continuidade amanhã, dia que contempla mais 67,26 km contra o cronómetro, fruto de uma dupla passagem por 2 troços – Chaves / Boticas (19,4 km) e Boticas (14,23 km) – uma de manhã, outra logo após o almoço, sendo que a meio da tarde de domingo já se conhecerão os primeiros vitoriosos da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Classificação após a 1ª Etapa:

1º Óscar Palomo / José Pintor, 8m09,3s

2º Pedro Antunes / Pedro Alves, a 1,4s

3º Pedro Almeida / Hugo Magalhães, a 2,4s

4º Álvaro Muñiz / Javier Martinez, a 3,0s

5º Roberto Blach / Adrian Varela, a 4,4s

SergíFrancoli / Maria Salvo, a 4,4s

7º Josep Bassas / Axel Coronado, a 5,3s

8º David Nafria / Pedro Requena, a 18,1s

9º Alejandro Cachon / Alejandro Lopez, a 18,9s

10º Ernesto Cunha/ Valter Cardoso, a 25,1s

11º Sérgio Fuentes / Alain Peña, a 29,6s

12º Ruben Rodrigues / Estevão Rodrigues, a 31,1s

13º Domingo Estrada / Cristina Iglésias, a 43,9s

14º Paulo Caldeira/ Ana Gonçalves, a 1m22,6s

16º DelbinGarcia / Jose Vieitez, a 9m40,8s

Abandonos: Luis Delgado / André Carvalho (capotamento na ES1)

Nota: todos em Peugeot 208 Rally 4