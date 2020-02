Peugeot Rally Cup Ibérica: Novo 208 Rally 4, o ás de trunfo

Um dos pontos altos da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 é o novo Peugeot 208 Rally 4, a mais recente criação da Peugeot Sport para os troféus internacionais de ralis. Sucessor do anterior best-seller 208 R2, o novo modelo de competição irá alicerçar-se na génese do seu antecessor – fiabilidade, acessibilidade e eficiência – com vista a tornar-se num verdadeiro campeão.

Desenvolvido ao abrigo de um intenso programa, que envolveu pilotos da marca com enorme experiência internacional no mundo dos ralis, sob diferentes superfícies e condições extremas, o 208 Rally 4 fez a sua estreia no Rallye Ciudad de Madrid de 2019, em Espanha, ao abrigo de uma autorização especial da Federação Espanhola de Ralis (RFEDA), logo demonstrando os pergaminhos, com tempos muito interessantes e que lhe deixam antever uma enorme competitividade entre os seus pares de 2 rodas motrizes.

Máquina de performances renovadas e exemplo único de experiência de condução para a nova categoria “Rally 4”, o novo 208 Rally 4 é um produto desenvolvido com base no novo 208 de produção, aproveitando as evoluções técnicas e estéticas do modelo de série. Já no capítulo mecânico, destaca-se o novo motor 1.2 PureTech de 3 cilindros turbo comprimido de 208 cavalos adaptado para a competição, com um turbo de maiores dimensões, uma gestão eletrónica de competição Magneti Marelli e uma caixa de velocidades SADEV, entre outros. O conjunto está implantado na nova plataforma CMP (base partilhada pelos veículos do segmento B do Groupe PSA) de baixo peso e dinâmica melhorada, garantindo performances desportivas ainda mais significativas.

O programa de homologação, que está ainda a decorrer junto das respetivas instâncias da FIA, ficará concluído a tempo de se permitir a verdadeira estreia oficial do novo 208 Rally 4 no Vodafone Rally de Portugal, em maio, no âmbito da Peugeot Rally Cup Ibérica. As encomendas podem já ser colocadas através da Sports & You, distribuidora oficial da Peugeot Citroën Racing Shop para Portugal e Espanha, modelo que é proposto por € 66.000 (antes de impostos).

FICHA TÉCNICA – NOVO PEUGEOT 208 RALLY 4

CHASSIS

Estrutura: Coque Peugeot 208, reforçada com um arco de proteção multiponto soldado

Carroçaria: Aço e plástico

MOTOR

Tipo: EB2 Turbo

Diâmetro x Curso: 75 x 90,48 mm

Cilindrada: 1.199 cm3

Potência máxima / Binário máximo: 208 cv às 5.450 rpm / 290 Nm às 3.000 rpm

Potência por litro: 175 cv/l

Distribuição: Dupla árvore de cames à cabeça acionada por um eixo, 4 válvulas por cilindro

Alimentação: Injeção direta pilotada por caixa Magnetti Marelli

TRANSMISSÂO

Tipo: Tração às rodas da frente

Embraiagem: Duplo disco de cerâmica / metálico, com diâmetro de 183 mm

Caixa de velocidades: Sequencial SADEV de 5 velocidades

Diferenciais: Mecânico com autoblocante

TRAVÕES

À frente: Discos ventilados de 330 mm (asfalto) e 290 (terra); pinças de 3 pistões

Atrás: Discos de 290 mm; pinças de 2 pistões

Travão de mão: De comando hidráulico

SUSPENSÕES

Tipo: McPherson

Amortecedores: Ohlins reguláveis, 3 vias (compressão a baixa e alta velocidade, batente)

RODAS

Jantes /Pneus: Speedline 7×17 / 19/63-17 e Speedline 6×15 / 16/64-15

DIMENSÕES, PESOS E CAPACIDADES

Comprimento x Largura x Altura: 4.052 mm x 1.738 mm x 2.553 mm

Pesos: 1.080 km (mínimo) / 1.240 kg (incluindo pilotos)

Depósito de combustível: 60 l