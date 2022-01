Peugeot Rally Cup Ibérica: novidades nos prémios | AutoSport

A organização da Peugeot Rally Cup Ibérica decidiu dar ainda mais argumentos aos pilotos e às equipas e nesse contexto vai haver mais prémios a distribuir às equipas em cada prova, traduzidos em produtos Pirelli ao longo do desenrolar dos ralis, aos quais se junta um prémio final que será atribuído à equipa campeã.

Este ano, esse prémio consistirá num voucher no valor de € 5.000 que deverá ser utilizado na aquisição de um veículo Rally4 ou, em alternativa, num outro voucher no valor € 10.000 destinado à compra de um Rally2, ambas viaturas dos departamentos de Competição da Stellantis e a utilizar na época de 2023.

Com distribuição feita por prova, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2022 tem esta época um valor total de € 140.000 para distribuir entre Pilotos e Equipas, ao longo das seis provas e em função dos resultados alcançados em cada uma delas pelas diferentes duplas (Piloto e Navegador).

Naturalmente que o bolo maior irá para os pilotos e para quem terminar cada prova nos lugares do pódio, distribuindo-se o restante montante pelos demais classificados no ranking da copa em cada um dos seis ralis.

Adicionalmente, a Peugeot Rally Cup Ibérica quis diferenciar-se das várias iniciativas do mundo dos ralis em ambos os lados da fronteira no grande prémio final que estará reservado aos vencedores de 2022: um programa oficial de ralis em 2023 num Rally2, em Espanha ou Portugal, ou num Rally4 no Europeu de Ralis (ERC).