PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA: LIDERA ALEJANDRO CACHÓN

Corridos que estão os primeiros dois troços (27,66 km) da 1ª Etapa do Rali Terras d’Aboboreira, é a dupla espanhola Alejandro Cachón / ‘Jandrín’ que surge à cabeça do pelotão de 208 Rally4 que servem de base à Peugeot Rally Cup Ibérica.

A 13,4 segundos desta liderança provisória perfilam-se os conterrâneos Alberto Monarri / Ángel Vela e Óscar Palomo / José Pintor, separados por apenas 1,1 segundos, num top-5 que se fecha com as duas melhores equipas lusas, os regressados Miguel Campos e Hugo Lopes, navegados, respetivamente, por Paulo Lopes e Tiago Neves. São apenas 3,5 segundos que os dividem, espelhando as parcas diferenças que há ao longo do pelotão, deixando tudo indefinido para o segundo e último dia de prova, num total de 17 ‘Leões’ que, neste primeiro rali de terra do ano, abriram a luta pelos títulos de 2021 da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Amanhã (sábado) correr-se-ão as restantes 5 Especiais (73,21 km ao cronómetro) deste rali que é, em simultâneo, a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2021, numa organização do Clube Automóvel de Amarante, com duas passagens pelo troço de Marão (10,18 km; às 10h05 e 12h45), intercaladas pela especial de Baião Vida Natural (19,17 km; às 11h00), completando-se o rali à tarde com uma dupla passagem por Aboboreira (16,94 km; às 15h40 e 18h20), antecipando a consagração dos vencedores em Amarante, cerca das 19h00. Nota: horas referenciais para o primeiro carro na estrada.

Classificação após 1ª Etapa*

1º Alejandro Cachón / ‘Jandrín’, 19,59,7s

2º Alberto Monarri / Ángel Vela, a 13,4s

3º Óscar Palomo / José Pintor, 14,5s

4º Miguel Campos / Paulo Lopes, a 15,2s

5º Hugo Lopes / Tiago Neves, a 18,7s

6º Pedro Almeida / Hugo Magalhães, a 27,2s; 7º Kevin Guerra / Daniel Sosa, a 28,5s; 8º Ruiari Bell / Gareth Parry, a 36,3s; 9º Carlos Fernandes / Valter Cardoso, a 37,6s; 10º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 37,9s; 11º Álvaro Muñiz / Álex Noriega, a 49,5s; 12º Roberto Blach / Jose Vieitez, a 1m03,3s; 13º Santiago García / Nestor Casal, a 1m05,2s; 14º Delbin García / Coral Barroso, a 2m00,1s; 15º Josep M Reyes / Carlos Cancela, a 2m38,9s.