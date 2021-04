Peugeot Rally Cup Ibérica lança campeonato Sim Racing

A Peugeot Rally Cup Ibérica lançou um campeonato Sim Racing e o prémio final é um teste ao volante de um Peugeot 208 Rally4 é o prémio final. Se é bom piloto no virtual, porque não tentar o ‘real’. Interessante também o facto das especiais cronometradas terem sido concebidas à imagem das especiais reais. Ou seja, os troços da Copa virtual terão o mesmo traçado dos troços reais de cada uma das seis provas.

Numa altura em que se ultimam os preparativos para a quarta temporada da Peugeot Rally Cup Ibérica, a Sports & You e a SimRally estão a preparar uma copa paralela, assente no mundo digital dos eSports.

A nova Peugeot Rally Cup Ibérica eSPORTS irá disputar-se nas mesmas seis provas que compõem o Calendário de 2021 da copa ibérica de ralis, criando toda uma nova ligação entre os participantes reais e os fãs do troféu, ou das competições em mundo virtual, num prolongamento do sucesso alcançado nas anteriores três temporadas do troféu real.

Conforme foi anunciado há um mês, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 irá correr-se em seis eventos, três em Portugal (em terra) e três em Espanha (asfalto), incluindo duas jornadas pontuáveis para o Campeonato do Mundo de Ralis e outra do Europeu da especialidade. Mas a iniciativa não está, este ano, apenas reservada aos pilotos, navegadores e equipas que irão discutir os respetivos troféus no terreno.

A Sports & You e SimRally estão a preparar outra competição paralela – Peugeot Rally Cup Ibérica eSports 2021– aberta a todos os fãs dos eSports, competições em universo digital. Esta passagem do real para o virtual, acontece também em sentido inverso, isto no que diz respeito ao prémio final, já que este contempla nada mais nada menos que um teste ao volante de um Peugeot 208 Rally4.

Para formalizarem a sua inscrição todos os candidatos deverão preencher o formulário disponível neste link: CLIQUE AQUI

.https://simrally.es/campeonato/peugeot-rally-cup-iberica-esports

CALENDÁRIO DA PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA eSPORTS2021

25 de abril Rali Terras d’Aboboreira Terra Portugal

9 de maio Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa) Terra Portugal

11 de julho Rally de Ourense Asfalto Espanha

5 de setembro Rally Blendio Princesa de Astúrias Asfalto Espanha

19 de setembro Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1ª Etapa) Terra Portugal

10 de outubro RACC Catalunya/Rally de España (1ª Etapa) Asfalto Espanha