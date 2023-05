Peugeot Rally Cup Ibérica: Ernesto Cunha no rali de Lisboa, Ricardo Sousa em Ourense | AutoSport

Depois de duas provas em Portugal, o Rali terras d’Aboboreira e o Rali de Portugal, Peugeot Rally Cup Ibérica prossegue no exato mesmo fim de semana do Rally de Lisboa com o Rally de Ourense. Nesse contexto, Ricardo Sousa e a restante comitiva lusa, vai correr em Espanha na competição luso-espanhola, mas Ernesto Cunha, campeão das duas rodas motrizes do CPR em título vai marcar presença na Rali de Lisboa, provas que marca a Taça de Portugal de Ralis.

Luís Miguel Rego, tricampeão de Ralis dos Açores, José Pedro Fontes, Armindo Araújo e Miguel Correia foram confirmados no Rally de Lisboa, prova que é pontuável para o International Iberian Rally Trophy, Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, Desafio Kumho Asfalto, Desafio Kumho Centro e Desafio Kumho Sul, para além da Taça de Portugal. A prova sai da Expo e ruma agora a Belém, onde deve ficar o Pódio de Partida e final da prova. O Centro Operacional do evento fica na Doca de Pedrouços. Depois do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, ter organizado em 2021 e 2022 as duas primeiras edições do Rally de Lisboa, a prova passou de candidata ao Campeonato Start de Ralis em 2021, para pertencer a essa competição em 2022, e ainda do Troféu Regional Sul de Ralis, sendo agora candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024.