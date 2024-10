Peugeot Rally Cup Ibérica: Duelo decisivo em Catalunha

A Peugeot Rally Cup Ibérica chega ao seu clímax neste fim de semana na Catalunha. O português Hugo Lopes lidera a classificação, mas enfrenta uma forte concorrência de quatro pilotos espanhóis, especialmente Unai de la Dehesa, que está a ‘apenas’ 22 pontos de distância.

A vitória no rali vale 28 pontos, mas apenas os três melhores resultados de cada piloto serão considerados para o título final. Isso significa que Lopes precisará equilibrar velocidade e estratégia para garantir o título, enquanto De la Dehesa terá de atacar com tudo e ‘torcer’ por um erro do rival. O rali na Catalunha oferece um mix de especiais em terra e asfalto, totalizando quase 100 km cronometrados.

Cerca de um mês depois da Peugeot Rally Cup Portugal 2024 ter encerrado a época consagrando Hugo Lopes como o primeiro ‘Campeão’ de sempre da iniciativa portuguesa, que teve esta época a sua primeira edição, é o mesmo piloto da região de Viseu que vai agora à Catalunha discutir uma potencial dupla conquista, e tentar somar também o troféu ibérico da conceituada iniciativa monomarca Peugeot Rally Cup Ibérica.

Hugo Lopes lidera atualmente o ranking de Pilotos após a disputa dos anteriores três ralis que, neste ano de 2024, compuseram o calendário ibérico,o Terras d’Aboboreira, em Portugal, o Rías Baixas, em Espanha, e o Vinho Madeira, na nossa região autónoma. Neles conjugou duas vitórias com um 3.º lugar, algo que o deixa com uma margem de 22 pontos sobre o seu adversário mais direto, Unai de la Dehesa, que soma uma vitória e um segundo lugar, e tendo uma desistência na primeira jornada da época.

Mas se tal vantagem parece confortável para o piloto de Viseu, de facto não o é, poiso Regulamento Desportivo da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024refere que das 4 pontuações obtidas no troféu ibérico há apenas que considerar os 3 melhores resultados.

Ou seja, Lopes tem, à data, como pior pontuação, 17+2 pontos somados no RallyRías Baixas, enquantode la Dehesajoga com o resultado nulo na Aboboreira.

Ou seja, assumindo que Unai de la Dehesa termine o rali, irá sempre somar pontos ao seu atual pecúlio. Já Hugo Lopes só melhora a sua atual pontuação se vencer ou for 2.º, sendo que neste último caso tem de ser o mais rápido na PowerStage, onde o seu adversário não pode obter o segundo melhor tempo.Só com isso fará o bis de títulos em troféus Peugeot em 2024, depois de garantir o Grande Prémio do troféu português. Acrescente-se que o piloto de Viseu sagrou-se também, há dias, Campeão Nacional de Ralis – Junior 2024, pelo segundo ano consecutivo.

Para chegarem ao título, os dois adversários terão, assim, de lutar pelos melhores tempos nos troços e pela vitória, algo a que já se assistiu este ano, por exemplo, na Madeira, onde Lopes venceu e de la Dehesafoi 2.º, eles que garantiram posições inversas no troço que ali serviu de PowerStage. Só que se na ilha madeirense o asfalto foi o terreno de jogo, na Catalunha os troços serão maioritariamente em terra, excetuando-se as duas passagens pela Super Especial, que soma pouco mais de 3 km em asfalto.

Ou seja, é total a indefinição sobre o resultado deste rali e mesmo da atribuição do título, luta em que há outro fator a considerar, o da preparação dos competitivos e fiáveis Peugeot 208 Rally4. A máquina por excelência destas contendas, que tem sido a base mecânica das últimas quatro temporadas do troféu ibérico, bem como nos troféus português e espanhol, também se irá bater pelos melhores lugares da categoria de 2 Rodas Motrizes, nesta prova pontuável para o SuperCampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2024.

Acrescente-se que, para lá de Hugo Lopes e Unai de la Dehesa, haverá mais três pilotos em liça, nomeadamente para as melhores pontuações no Desafio Peugeot, o troféu nacional espanhol, tendo que se contar com as prestações de Giovanni Fariña e de Miguel Garcia, bem como do estreante Aleix Arcarons, que poderão baralhar as contas aos candidatos ao título ibérico.

4ª (e última) prova da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2024

4ª prova (de 5) do DESAFÍO PEUGEOT 2024

Nº Piloto (País) Júnior * Navegador (País) Nota

27 Unai de la Dehesa (ESP) Júnior Daniel Sosa (ESP) PRCI e DP

28 Giovanni Fariña (ESP) Júnior David Rivero (ESP) PRCI e DP

29 Hugo Lopes (POR) Júnior Valter Cardoso (POR) PRCI

30 AleixArcarons (ESP) – Christian Gomez (ESP) PRCI e DP

31 Miguel Gutierrez (ESP) – OselRomán (ESP) PRCI e DP