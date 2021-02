Peugeot Rally Cup Ibérica: Calendário já é conhecido

Já é conhecido o calendário de 2021 da Peugeot Rally Cup Ibérica. Como tem vindo a ser hábito, três provas em Portugal, outras tantas em Espanha. As duas primeiras são em solo luso, ambas em maio, o Rali Terras d’Aboboreira e o Rali de Portugal.

Segue-se o Rally de Ourense em julho, em setembro o Rali Princesa das Astúrias. A competição termina com dois ralis internacionais, o Rali Serras de Fafe e Felgueiras (ERC) em setembro e o Rali da Catalunha (WRC) em outubro. No total, duas provas do WRC e uma do ERC.