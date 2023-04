Peugeot Rally Cup Ibérica arranca no Rali Terras d’Aboboreira: 18 equipas para começar | AutoSport

Está tudo a postos para a primeira jornada da Peugeot Rally Cup Ibérica, iniciativa que estará, este fim de semana, de regresso aos troços cronometrados de Portugal para o arranque da Temporada 6.

Entre repetentes e estreantes, o plantel desta sexta época da copa ibérica contará com o habitual forte contingente de representantes portugueses, aqui incluindo-se o regresso do “Campeão” de 2022, o Campeão Nacional em título do CPR-2RM, e também de espanhóis, num grupo que integra o líder do Campeonato de Espanha de 2WD (Beca Junior) e que ganhou a primeira prova da copa Rally & You e Rally & You Junior. Este ano, Estónia e Rússia tão estão representadas, cada uma com uma dupla.

Aos comandos dos Peugeot 208 Rally4, todos se preparam para lutar pelos melhores lugares no top-10, pelas correspondentes primeiras pontuações do ano e pelos prémios monetários que a organização tem para distribuir em cada rali. Em termos de calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica, ao Rali Terras d’Aboboreira sucederá o Vodafone Rally de Portugal (prova do WRC, em maio), o Rallye Ourense (junho), o Rally Vinho Madeira (agosto), o Rallye Blendio Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo (setembro) e o RallyRACC Catalunya – Costa Daurada (outubro). No final da época que agora arranca, o “Campeão” de 2023 alcançará o Grande Prémio, acedendo, em 2024, a um programa nos ralis integrado numa estrutura oficial (CPR, SCER).

Dezoito equipas, aos comandos dos Peugeot 208 Rally4, darão, assim, início à sua própria batalha pela primeira vitória do ano. Tudo começa no triângulo Amarante-Baião-Marco de Canaveses, desenhando um rali muito exigente, com 9 Especiais em pisos de terra, que contabilizam perto de 100 km cronometrados. De regresso está Pedro Antunes, ‘campeão’ da copa de 2022, Ernesto Cunha (3º classificado em 2022 e Campeão em título da categoria de 2 Rodas Motrizes do CPR), Iago Gabeiras (5º há um ano), Ricardo Sousa (6º) vencedor da primeira prova do Rally & You, José Loureiro (8º) ou Hugo Lopes Rally & You Junior.

Do lado das novidades há uma série de estreias, duas delas vindas do leste europeu, o estónio Josef Ralf Nögene e o russo Aleksandr Semenov. Por falar em Estónia, destaque-se o nome de Kevin Saraiva, jovem português de 18 anos que, em 2021, se deslocou a esse país para o seu primeiro rali, então com pouco mais de 16 anos.

Seguem-se Sergi Pérez, líder do Campeonato de Espanha de 2WD (Beca Junior) e que ganhou a primeira prova da série Rally & You, igualmente disputada com viaturas do universo Stellantis Motorsport, Gonçalo Fernandes, Guilherme Meireles e Alex Español Jove, numa lista de inscritos que se completa com José Loureiro, Manuel Pereira, Paulo Roque, Adrià Serratosa, Pablo Blanco e Sérgio Dias.

Todos estarão em luta pelos lugares do pódio, mas também pelos prémios monetários em jogo neste rali – 19.000 euros a distribuir pelos ocupantes do top-10 e 1.000 euros para o melhor Junior (nascido em ou após 1 de janeiro de 1996) – todos eles tendo o foco principal no Grande Prémio Final, a atribuir no final da Peugeot Rally Cup Ibérica.

A destacar ainda, no grupo dos Navegadores (ou co-pilotos), duas representantes femininas, a espanhola Lorena Romero e a portuguesa Beatriz Pinto, complementando o restante lote masculino.